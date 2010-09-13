-TOPÇU: KEMAL BEYİ KEMALE ERDİRDİLER ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamaması ile ilgili olarak, ''61 yıldır bürokraside, hesap uzmanlığından beri tanıdığımız Kemal Bey'i, iç ve dış basınımız ve malum çevreler 3 günde kemale erdirdiler, 7 günde CHP gibi köklü bir partinin başına genel başkan seçtiler. Bu tuhaf işler sadece bizim ülkemizde olur'' dedi. Topçu, partinin genel merkezinde referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında, (A) Milli Basketbol Takımı'nın başarısına değinerek, bu başarının diğer spor dallarında da sürmesini diledi. Topçu'nun boynunda ''Türkiye'' yazılı atkı olması dikkati çekti. Meclisteki partilerin her türlü çabasına rağmen 12 Eylülde barış birlik içerisinde demokrasi bayramı yaşandığını ifade eden Topçu, ''Meclisteki partiler iktidarıyla, muhalefetiyle referandum üzerinden Mecliste başlattıkları kavgayı sokaklara kadar indirdiler ama muvaffak olamadılar'' dedi. BBP'nin referandum sürecinde yürüttüğü kampanyalar dolayısıyla il, ilçe ve belde, mahalle ve köy temsilcilerine teşekkür eden Topçu, ''Referandum sonrası çalışmalarımız sürecektir. teşkilat mensuplarımıza çağrıda bulunuyorum. Anadolu'yu karış karış değil, hane hane gezeceğiz her hanenin kapısını çalacağız'' diye konuştu. -SORULAR- Topçu, toplantının ardından bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullanamaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz'' şeklindeki sorusu üzerine, şöyle dedi: ''61 yıldır bürokraside, hesap uzmanlığından beri tanıdığımız Kemal Bey'i, iç ve dış basınımız ve malum çevreler 3 günde kemale erdirdiler. 7 günde CHP gibi köklü bir partinin başına genel başkan seçtiler. Mevcut genel başkanın tasfiyesi siyasi etik dışı yapıldı. 40'ı çıkmadan ülkenin başına Başbakan yapmak istediler. Bu tuhaf işler sadece bizim ülkemizde olur.'' Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına genel başkan olarak başladığı tarihten bu yana ''tuhaf'' işler yaptığını savunan Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İddialarının aksine iş ve davranışlar ortaya çıkıyor. '2 yaşındaki torununuzu neden sigortalı yaptınız?' diye soruyorlar. 'Torunumu sevmek hakkım değil mi?' diyor... Anayasa sürecinde gördük, Ordu'ya gitti fındık aradı, Elazığ'a gitti kayısı aradı. İnsan üstündeki gömleğin fiyatını bilmez mi? Bunu bilmeyecek kadar halkçı ama. Öbür taraftan 14 yaşındaki çocuğunun ikbali ile alakalı ciddi çabası var ama, 'yapmayayım mı?' diyecek kadar soğukkanlı.'' ''Vatandaşlık görevini yapmayan bir genel başkanın iktidara talip'' olduğunu belirten Topçu, ''Bunu öncelikle CHP'nin seçmenine, sonra büyük Türk milletinin vicdanına havale ediyorum'' dedi. Vatandaşlık görevinin en temel görev olduğunu kaydeden Topçu, ''Merak ediyorum, acaba bu nakli bildirmemek ile karşı karşıya olduğu 368 lira cezayı ödedi mi ödemedi mi? Çünkü o nakli bildirmemenin 368 lira cezası var, oy kullanmamanın da cezası var. İnşallah bunları öder. Yarın bir gün karşımıza çıkıp, 'ne var bunu da unutmuş olamaz mıyım?' demez'' ifadesini kullandı. -''MAZİDE BİR VE BERABER OLDUKLARIMLA KAVGA ETMEM''- Topçu, ''MHP'nin güçlü olduğu yerlerde 'evet' oyu çıktı, ülkücü tabana karşı nasıl bir siyaset izleyeceksiniz'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Ülkücüler arasında küskünlük olmaz, ülkücüler canım değil cananım diyen kadrodur. Ülkücünün partisi filan olmaz, onların Turan davası vardır. Partimin içinde, dışında benimle olsun olmasın, bütün ülküdaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum. Ben mazide bir ve beraber olduklarımla kavga etmem. Onların eksiğinden, hatasından zaafından faydalanmam, öyle bir siyasi edebim ve ahlakım yok benim. BBP bu referandum sürecinde milliyetçi muhafazakar kadroların referansı ve siyasi temsil yeri olmuştur.'' -''ELLERİMİ MİLLETE UZATACAĞIM''- Topçu, ''Önümüzdeki genel seçimlerde ittifak düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bu seçimle ilgili oy analizi yapanlar bizi yüzde 5 gösteriyorlar. Bu şu demektir BBP, rahmetli liderinin şahadetine rağmen 18 aylık süre içinde oyunu yüzde 100 sıçratmış. Önümüzde 7-8 ay var, ben oyumuzu yüzde 100 sıçratacağımıza eminim. Başından beri diyorum ki, bu memleketin hali ortada, millet bundan şikayetçi. Bununla alakalı da ortada duran iktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerin vebali olduğunu söylüyorum, elleri temiz olan benim diyorum. E şimdi Mecliste 3-5 tane turuncu koltuk için niye ben temiz ellerimi onlara uzatayım? Ben ellerimi millete uzatacağım, ben ellerimi bu kadrolara uzatacağım. Bizim önceliğimiz ikbal derdi olsa çocukların süt parasıyla milletin davasını herkese inat yürütmeyiz.''