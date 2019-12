-TOPÇU: ALPERENLER ÖCALAN'I HEM ASACAK HEM SUSTURACAK TRABZON (A.A) - 09.01.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın asılamadığını ve susturulamadığını savunarak, ''Birileriniz geldiniz, asamadınız. Şimdi birileriniz de 8 yıldır susturamıyorsunuz. Alperenler gelince hem asacak hem susturacak'' dedi. Topçu, partisince kent merkezindeki Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere hitaben yaptığı konuşmada, önümüzdeki genel seçimlerde iktidar olacaklarını söyledi. Hiç kimsenin bulunduğu yer ile övünmemesi gerektiğini ifade eden Topçu, şöyle konuştu: ''Nuh'a demiş ya karısı ve oğlu 'ey babamız, bu milletin dediği doğru, sen artık iyice aklınla ilgili problem yaşamaya başladın. Yaptığın gemi karada, kara nerede, bu geminin ulaşacağı deniz nerede'. Nuh da demiş ki onlara, 'ey hanımım, ey oğlum, ey insanlar. Ben bana emredileni, bana düşeni yapacağım. Ben karada gemiyi yapacağım, suları gönderecek olan Allah. Evet Nuh karada gemiyi yaptı, neticede Allah suları gönderdi. Sular gelince balıklar karıncaları yedi, sular çekildi, bu sefer karıncalar balıkları yedi. Onun için hiç kimse bulunduğu yerden dolayı böbürlenmesin. Siz de şu andaki olduğunuz yerden dolayı yerinmeyin. Kimin kimi yiyeceğini Cenabı Allah bilir.'' ''BBP devlet için, millet için tıpkı bisiklet üzerindeki sürücü gibi devamlı pedal çeviriyor ve Turan coğrafyası için çalışıyor'' diyen Topçu, şunları söyledi: ''Biz güvenlik dedik, özgürlük dedik, refah dedik, yani GÖR dedik. Bu 3 mesele sadece Anadolu coğrafyasının meselesi değil. Cenabı Allah bize iktidarı nasip ederse Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Turan coğrafyasındaki her bir devleti, her bir ferdi GÖR ile buluşturup Turan'ı GÖR haline getireceğiz. Bizim iktidarımızda elin adamı 15 bin kilometre öteden gelip benim din kardeşime, soydaşıma burada racon kesemeyecek. 300 kilometre ötede Müslüman kanı oluk oluk akmayacak inşallah. Biz cami minare şiiri okuyup 300 kilometre ötedeki katliama da dünya siyasetçileri gözüyle de bakmayacağız inşallah. Eğer bakarsak Allah bize nasip etmesin, niyetlerimize göre versin.'' Türkiye'de memnun olunmayan her şeyin vebalinin bu ülkeyi bugüne kadar yönetenlerde olduğunu öne süren Topçu, ''Bugüne kadar sizler tertemiz oylarınızla onları yetkilendirdiniz, onlar iktidara geldi ama şu anda üç tane bela ile karşı karşıyasınız; birisi bölücü terör, ikincisi ahlaki terör, üçüncüsü ekonomik terör. Bu üç meselede tek temiz biziz. Ey aziz milletim, bu seçimlerde BBP kadroları bu temiz elleri sana uzatacak ve inşallah sen de tutacaksın ve inşallah BBP kadroları, Alperenler tarafından makus talihin değiştirilecek, Kandil söndürülüp İmralı susturulacak'' diye konuştu. Topçu, iktidara geldikleri gün AB sürecini durduracaklarını ve idam cezasını geri getireceklerini belirterek, ''İktidara gelir gelmez toplu mutabakatlı bir Anayasa çıkartacağız. O Anayasada idamı geri getireceğiz. 3 yaşındaki sabinin ırzına geçen hayvanı, ipin ucuna bölücüyle birlikte çıkartacağız'' dedi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'a da değinen Topçu, ''Birileriniz geldiniz asamadınız. Şimdi birileriniz de 8 yıldır susturamıyorsunuz. Alperenler gelince hem asacak hem susturacak'' diye konuştu. -''BÖLÜCÜ TERÖR HABUR'U GEÇTİ, ANKARA'DA''- Bugüne kadar birçok partinin iktidara geldiğini kaydeden Topçu, ''Hepsinin boyunun ölçüsünü gördük. Ey milletim; oy vermediğin kimse kalmadı. 'Atatürkçüyüz' dediler, verdin oyu iktidar yaptın, 'milliyetçiyiz' dediler, verdin oyu iktidar yaptın. 'Müslümanız' dediler, 'sosyal demokratız' dediler, verdin oyu iktidar yaptın. Netice 17 bankan gitmiş, 349 kilometrekare toprağın satılmış, bölücü terör Habur'u geçti, Ankara'da, TBMM'de racon kesiyor. Gelinen nokta bu. Ve bunların hepsine yetki verdin, bu memleketi yönettirdin. Şimdi sıra Alperenler'de. Plazada oturanlara oy verdin de boyun mu büyüdü? Şimdi de bu Anadolu çocuklarına bir oy ver, tut şu Anadolu çocuklarının elinden'' dedi. BBP Genel Başkanı Topçu'nun, konuşması öncesi yansıtılan bir slayt gösterisinde, koşan bir at üzerinde bulunan eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntüsünü görünce gözyaşlarını tutamaması dikkati çekti. Toplantıya, BBP İl Teşkilatı temsilcileri ve partililer katıldı.