Topbaş'tan ürküten deprem senaryosu

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da olası deprem için, "Araştırma sonuçlarına göre, 30 bin insanımız hayatını kaybedecek. Hasarlı yapı sayısı 50 bini bulacak" dedi.



Theodosius Sarnıcı olarak da bilinen Şerefiye Sarnıcı üzerindeki Eminönü Belediyesi'nin ek hizmet binasının yıkımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımıyla gerçekleşti.



Burada gazetecilerin depremle ilgili sorularını yanıtlayan Topbaş, tekniğe ve bilime uygun olarak olmayan her yapının riskli olduğunu söyledi ve muhalefeti eleştirdi.



Topbaş, "İstanbul'un yenilenmesi için kentsel dönüşüm için adımlar atarken ana muhalefetin söylemeleri vatandaşı korkuttu. Dediler ki; 'buraları peşkeş çekecekler'. Destek vermeleri gerekirdi. Ama maalesef birçok yerde Kartal'da, Maltepe'de, Sarıyer'de vatandaşa 'sizi buradan çıkaracaklar, buraları peşkeş çekecekler' dediler. Siyasiler bunu siyasi menfeatleri için kullandılar. Vatandaşı da buna inandırdılar. Mülkiyet hakkı var. Vatandaşı zorla çıkaramazsınız. Zeytinburnu'nda bu kapsamda bir proje başlattık. Ancak, vatandaşı ikna edemiyoruz. Anlaşmak uyuşmak şart" diye konuştu.



Topbaş, "Şu anda Tokyo'daki deprem riski taşıyan yapıların oranı yüzde 20. Yani siz 'herşeyi yaptım, bitti' diyemezsiniz. Ama biz ne yaptık? Hastane, okul gibi birçok yapıyı tamamladık. Ancak bireysel şahıs yapıları doğru yapılmamışsa, halen direniliyorsa... Kendi imarının üzerine ilaveler yapmış... Önce bunu kaldırsın bakalım... Yıkıp yeniden yapmak ancak kentsel yenileme ile mümkün olabilir" dedi.



Topbaş, "Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Boğaziçi ve diğer üniversiteler ile yaptığımız araştırmalar sonucunda çıkan verilere göre, 30 bin insanımız hayatını kaybedecek. Hasarlı yapı sayısının 50 bin olacağı ortaya çıkıyor. Daha önce Japonların yaptığı araştırma ise, daha dar alanda mukayeseli yaptığı bir araştırmaydı. Bu nedenle sayı daha çok çıkıyordu. Halkımız buna hazırlıklı olmalı. Beraberce el ele vererek bu sorunları çözebiliriz" ifadesini kullandı.



"Bireysel yapılarda güçlendirmeler yeterli değil"



"1998 öncesine kadar İstanbul ikinci deprem kuşağı bölgesi ilan edildi. Bütün statik veriler ona göre yapıldı. Ama 1998'den sonra birinci derece deprem bölgesi ilan edilince bu değişti" diyen Topbaş, "Kesitlerin, kolonların daha kalın olması gerekiyordu. Bireysel yapılarda güçlendirmeler yeterli değil. Herkes her konuda konuşuyor. Diyor ki kat verin bu sorun çözülür. Ya nasıl çözülür. Bu gidişat doğru değil depremin ayak seslerini duyuyoruz. Bu konuda yönetimlerle kol kola girelim, birlikte çalışalım. Bu işe varım deyin. Vatandaşı korkutuyorlar. Siyaset bu kadar ucuz olmamalı. TOKİ geliyor diyorlar. Ya TOKİ 100 TL'ye ev veriyor. Beraber olursak bu sorunu çözeriz" ifadesini kullandı