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Spor

TOPBAŞ'TAN ŞAMPİYON GÜREŞÇİYE EV İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 18:45

-TOPBAŞ'TAN ŞAMPİYON GÜREŞÇİYE EV  İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Ermeni rakibini yenerek altın madalya kazanan Grekoromen Milli Takımından Selçuk Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Çebi ve yanındaki heyeti makamında ağırlayan Topbaş, dünya şampiyonu Selçuk Çebi'nin, 74 kiloda üst üste ikinci kez kazandığı başarısından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Topbaş, gelecek yıl İstanbul'da yapılacak şampiyonada kırılmayacak bir rekora imza atmasını temenni ettiği Çebi'ye, başarısından dolayı İstanbullular adına teşekkür etti. Belediye olarak, birçok kulübe ve branşa destek verdiklerini anlatan Topbaş, ''Bizim süper ligde takımımız var, ama zannedildiği gibi takıma çok ciddi bir yatırım yapmıyoruz. Daha çok amatör kulüplere ciddi ölçekte destek veriyoruz. 4 bin 800 civarında lisanslı sporcumuz var. Birçok branşta da milli takıma sporcu vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi de grekoromende gurur verici bir başarıya imza atan Selçuk Çebi kardeşimiz. Başarısından gurur duyduk. Belediye olarak da bu çalışmaların ne kadar doğru olduğunu burada gördük'' dedi. -SELÇUK ÇEBİ'YE EV- Kadir Topbaş başarılarından dolayı plaketle ödüllendirdiği Selçuk Çebi'ye, ''Altın madalya getirenlere ev veriyoruz. Hadımköy'de 95 metrekarelik 35 numaralı dairenin tapusunu kendisine takdim ediyoruz'' diyerek, evin anahtarını verdi. 

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