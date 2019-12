Topbaş'tan İstweb TV

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “2009’da yapılan toplantıları sırasında IMF’nin siparişiyle Harbiye Kongre Merkezi’ne uluslararası yayın yapılabilecek altyapı kurduk. O cihazlar elimizde kaldı. Hurda fiyatına satmak içimizden gelmedi. Biz de İstweb TV’yi kurduk” dedi.









Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’da 5 milyon kişinin her gün ulaşım araçlarında geçirdiği zamanı dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye yatırımlarına kaynak oluşturmak amacıyla kurduğu televizyon İstweb TV’de, İstanbulluların karşısına çıkacak. Topbaş, ayda bir kez kendi sunacağı “Başkan’ın Ajandası” ile ekranlarda olacak.





24 milyon kişi







İstanbul’da ölçülen kentsel insan hareketinin 24 milyon kişi olduğunu ve bu rakamın yakın gelecekte 45 milyona ulaşacağı tahmin eden Topbaş, vatandaşı her alanda bilgilendirip karşılıklı iletişim kurmak zorunda olduğunu, bilişim teknolojilerinin kendilerine bu imkanı verdiğini söyledi. Topbaş, 3-7 Ekim 2009’da toplantılarını İstanbul Harbiye Kongre Merkezi’nde gerçekleştiren Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) görüşmeler için 900 oda ve uluslararası ölçekte yayın yapabilecek donanımı bulunan bir sistem şartı koştuğunu anımsattı.





Cihazlar elde kaldı





Topbaş, televizyon kurma fikrinin ortaya çıkışını şöyle aktardı: “Toplantı bittikten sonra, birçok televizyonda olmayan teknolojik cihazlar elimizde kaldı. Satsak hurda fiyatına giderdi. Belediye olarak TV kurmamız yasak. Ama internet üzerinden engel değil. Madem elimizde böyle ciddi bir malzeme ve imkan varken, İstanbulluları bilgilendirmek ve iletişim kurma adına böyle bir adımı atalım dedik. İzleme alanları nasıl oluştururuz ona baktık. Elimizde, otobüsler, duraklar, istasyonlar, taksiler call center var. Çok ciddi reklam pastasına da ortak olabiliriz dedik.”





Logo, Başkan’ın tasarımı





İstweb TV’nin logosunu da uçakta not kağıdına karalayıp tasarlayan Topbaş, nasıl “Anchorman” olduğunu şöyle anlattı: “Çalışmaları incelerken, bir haber programı vardı. ‘Başkanım kesmeyin, bitsin öyle girin içeri’ dediler. ‘Tamam’ dedik, bekledik. Girdiğimde, ‘Oturur musun, bir çekelim’ dediler. Oturduk. Bir metin vardı, okuyayım dedim. İlk denemede çok başarılı buldular. Ben de bir belediye başkanı olarak, halkı bilgilendirmek adına, ‘Başkanın Ajandası’ diye bir program yaparız diye düşündüm. Bir ay içinde kentte neler oldu, gündemle ilgili bir program sunabilirim.”





İspark gibi bir değer oluşabilir





Kadir Topbaş, İstweb TV’yi şöyle değerlendirdi: “Nasıl ki İspark bir değer olarak ortaya çıktı, İstweb TV de bir şirket çatısı altında ciddi istihdam oluşturacak. Aldığımız reklamlar, size yol oldu, otobüs oldu diyeceğiz. Artık vatandaş programını kendi seçecek. İster Türk mutfağı, ister çevre. 8-10 dakikalık reklam kuşaklarından ziyade, programın içinde reklam giydirin dedim.”





Nerelerde izlenecek





İstweb TV,caddeler ve meydanlar, otobüs durakları, metro istasyonları, iskeleler, kültür ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, oteller, alışveriş merkezleri, kamu binaları, İSKİ ve İGDAŞ veznelerinden izlenebilecek. Mobil uygulamalarla da dünyanın her yerinden iPad, iPhone, Andorid iletişim sistemleri aracılığıyla da takip edilebilecek.