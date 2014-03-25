Topbaş'tan 'çılgın proje': Haliç'e tünel yapılacak

AKP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı ve mevcut başkan Kadir Topbaş yeniden seçildiği takdirde Haliç’teki Unkapanı Köprüsü'nü kaldıracağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu’nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçtiğimiz günlerde AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla, projelerini tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda, seçime 5 gün kala açıklayacağını belirttiği “sır” projesini Esenler’de açıkladı.

İstanbul’da gittiği her ilçede bir proje açıklayan Topbaş, bugün de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikte Turgut Reis Mahallesi’nde seçim otobüsü üzerinden toplanan kalabalığa hitap etti.

Topbaş, açıkladığında yer yerinden oynayacağını ve kimsenin hayalinin bile erişemeyeceğini belirttiği merakla beklenen çılgın projesini açıklayan Topbaş, Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün hemen yanında bulunan Unkapanı köprüsünü kaldırıp yerine denizin altından geçen tünel yapılacağını söyledi. Projesi barkovizyon eşliğinde halka açıklayan Topbaş, vatandaşlara “Nasıl buldunuz” diye sordu.



Haliç’in iki yakası tüp tünelle birleşecek. Trafik Unkapanı’ndan yeraltına alınarak, Haliç’in altından geçen tüp tünelle Kasımpaşa’dan çıkacak.