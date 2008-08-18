Topbaş'ın yerine Erdoğan



Yerel seçimler için AKP ve CHP çalışmalara başladı. En büyük çekişmenin İstanbul ve Ankara’da yaşanması bekleniyor.



AKP, yerel seçim hazırlıklarını resmi olarak önümüzdeki ay başlatacak. Genel Merkez bir yandan komisyon oluşturarak aday adaylarıyla ilgili çalışma yapacak, diğer yandan da partinin anlaşmalı olduğu üç şirkete Anar, Pollmark ve Denge, mevcut belediye başkanı ve adaylarla ilgili özel anketler yaptırılacak. Belediye başkanlarının performansları her ay anketlerle ölçülecek. AKP kulislerinde konuşulan büyükşehir belediyeleriyle ilgili aday senaryoları ise şöyle:



Topbaş gidiyor mu?



Son 14 yıldır İstanbul’da belediyeyi elinde bulunduran RP, FP, AKP çizgisi, 2004’de bu göreve seçilen Kadir Topbaş’la gerileme sürecine girdi. AKP’de genel hava, “Topbaş’ın yetersiz kaldığı” yönünde. İktidar imkânlarıyla yürütülen birçok projeyle AKP, İstanbul’da başarılı bir imaj çizmeye çalışıyor.

Mart ayındaki seçimlerde en güçlü aday, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar olarak öne çıkıyor. İkinci isim ise 2002-2007 arasında AKP İstanbul Milletvekili olan Ali İbiş. Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alan ve uzun yıllar birlikte siyaset yapan Ali İbiş, geçtiğimiz aylarda Star Grubu’nun yönetimine getirildi. İbiş’in başkanlığa aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.



Gökçek mi, Altınok mu?



Başkent’te Melih Gökçek- Turgut Altınok yarışı yaşanacak. 14 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Melih Gökçek, 4. dönemi için hazırlık yapıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bu dönem büyükşehire aday olduğunu söylüyor. Her platformda, “Büyükşehire adayım” diyen Altınok, Gökçek’le yine amansız bir mücadeleye girecek.



Erdoğan’ın, “İzmir, Diyarbakır ve Çankaya’yı istiyorum” diyerek hedef koyduğu üç belediye arasında yer alan İzmir için farklı isimler dile getiriliyor. Bu isim henüz netleşmedi. Ancak AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, 22 Temmuz’dan itibaren gözünü büyükşehir adaylığına dikmiş durumda. Bazı AKP’lilere göre ise, İzmirliler’in eniştesi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel buraya kaydırılacak. Bu öneriye partide pek de sıcak bakılmıyor.



Sakarya’da bir ’Dişli’



AKP’de en ilginç yarışlarından biri Sakarya’da yaşanıyor. Bir milyon dolar rüşvet iddiası nedeniyle tartışılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin seçim bölgesinde yine Dişli bir aday var. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın karşısına Şaban Dişli’nin amca oğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli çıkacak.



Dört dönemdir Adana’da başkanlık görevini sürdüren Aytaç Durak’ın, bu defa AKP tarafından aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Durak’ın CHP’li bir il başkanı aracılığıyla Deniz Baykal’a, “hazırım” mesajı ilettiği, Baykal’ın da “beklesin” dediği iddia ediliyor.

