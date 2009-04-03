Topbaş'ın çay bahçesine tahliye kararı

Seçim öncesi kaçak olarak genişletildiği iddiasıyla gündeme gelen Topbaş'ın oğullarının çay bahçesi hakkında Danıştay tahliye kararı verdi, yıkım görüşülüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın Rumelihisarı'nda ortağı olduğu çay bahçesine Danıştay'dan tahliye kararı çıktı. Yıkılması ve tahliyesi istenen çay bahçesi ile ilgili dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği işlem iptali kararına itiraz ile Danıştay'ın önüne gelmişti.



Milli Emlak Dairesi ve Sarıyer Kaymakamlığı'nın Danıştay'a taşıdığı davada yerel mahkemenin kararını bozarak, 10. Daire'nin verdiği ilk karar çay bahçesinin tahliyesi ve yıkılması yönünde oldu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin yeniden gördüğü davada alınan karar üzerine Topbaş, tahliye işleminin yürütmesinin durdurulmasını ve yıkım kararının iptalini istedi. Konuyu yeniden inceleyen Danıştay 10. Dairesi çay bahçesinin tahliyesinin yürütmesini durdurmadı.



İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Sarıyer Kaymakamlığı, 'devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan denizden dolgu vasıflı 8 metrekarelik taşınmazın çay bahçesi olarak işgal edildiği' gerekçesiyle tahliye ve üzerindeki yapının 776 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca yıkılmasını istemişti. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, iptali kararı verdi. Milli Emlak konuyu Danıştay'a götürdü.



Büyümeye müsait değil



CHP'lİlerİn iddiaları gündeme getirdiği tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Rumelihisarı'ndaki 71 ada 2 no.lu parseldeki binanın, 1953 yılında 'gazino' olarak yapıldığı, Özel İdare kaydında yer aldığı ifade edildi. 1957 öncesi bir yapı olduğu için güçlendirme ve onarım yapılabildiği kaydedilen açıklamada, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce onarım ruhsatı düzenlendiği, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tetkiklerinde, yapıda ruhsata aykırı bir işlem tespit edilmediği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: 'Yapının önünde yol, arkasında istinat duvarı bulunduğundan herhangi bir büyüme ve genişlemeye müsait değildir.' (Akşam)





