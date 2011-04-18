-TOPBAŞ: İKİ ŞEHİR YENİ BİR YERLEŞİM İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti'nin seçim beyannamesinde ''İstanbul'un iki yakasına iki şehir kurulması'' öngörüsüne ilişkin olarak, ''İki şehir diye bahsedilen, yeni bir yerleşimdir. Planları da dikkate alan ve İstanbul'un geleceği açısından önemli bir gelişme gösterecek bir çalışma yapmaktayız'' dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Topbaş, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, bir gazetecinin ''Sayın Başbakan seçim beyannamesinde 'İstanbul'un 2 ayrı yakasında 2 şehir kurulacağını söyledi. Bu, İstanbul'un 2006 Master Planı'na uyumlu mu'' sorusu üzerine ''Bunlar, Sayın Başbakan ile zaman zaman fikir teatisinde bulunduğumuz konular. Bunun detayı daha sonra açıklanacak. Tabii, o planları da dikkate alan ve İstanbul'un geleceği açısından önemli bir gelişme gösterecek bir çalışma yapmaktayız. Üzerinde daha konuşacağız'' dedi. ''Kurulacak yeni kentlerin belediyeleri ayrı mı olacak'' sorusuna Topbaş, ''Hayır. İki şehir diye bahsedilen, yeni bir yerleşimdir. Bir başka açıdan baktığımız zaman Kayabaşı bölgesinde şu anda TOKİ 60 bin civarında konut yapıyor. Bu nereden bakarsanız 250 bin nüfus demektir. Deprem dönüşüm ağırlıklı yapılan bu çalışmayla kentin kuzeyinde, Kayabaşı bölgesinde 250 binlik bir yerleşke ortaya çıkıyor. Biz ona göre metrolarımızı, ulaşım sistemlerimizi programladık. Bu gerekli olan, gerekli boyutta, ama kentin gelişmesini dikkate alarak yaptığımız bir çalışmadır'' yanıtı verdi. İstanbul'un geçmişte olduğu gibi ciddi bir göç almadığını, ancak kentte her yıl 200-210 bin civarında doğum, 50-60 bin ölümün olduğunu vurgulayan Topbaş şunları kaydetti: ''İstanbul'un zaten kentleşmede normal seyri ve talebi var. Bunun kent içinde karşılanması ve bizim deprem dönüşüm çalışmalarımızın bir ayağı olarak da buna bakabiliriz. Özellikle, bu kentte güçlendirmelerin yapılabilmesi için bir yasal düzenlemeyle getirmeyi arzu ettiğimiz geçici iskan belgesini vermek ve Fikirtepe üzerinde gösterdiğimiz gibi imar artışı ki bu önümüzdeki ay meclisimize gelecek. Buna Bakırköy, Esenler, Güngören, Beyoğlu ve birçok ilçemiz dahil. Aynı tarzda bir destekleme anlamında... Bir diğer konu da desantralizasyon dediğimiz bazı bölgelerin kendi arzu ettikleri şekilde, kendi içinde değişimlerini sağlayacak bir çalışma da var. Bunları hep bir bütün olarak görmek lazım. Yoksa bir parçayı alıp da o parça üzerinden değerlendirme yapılırsa çok yanılgılara sebebiyet verebilir. Onun için bütüncül bakmak, bütününe birden bakmak gerekiyor. Parça parça irdeleme yapmak yanlış olur.'' Bir gazetecinin ''Yeni bir şehir dendiği için soru işareti oluşuyor'' demesi üzerine Topbaş, ''Yeni bir yerleşke. Tabii İstanbul artık dünyayla yarışıyor. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. İstanbul'un itibarını, İstanbul'a olan hayranlığı ve kentin dünyayı nasıl etkilediğini görmekteyiz. İstanbul'da yeni bir yerleşke, nasıl Ataşehir ortaya çıkıyor, nasıl ki Beylikdüzü ortaya çıktı. Bunlara baktığınız zaman şu anda Beylikdüzü bölgesinde de büyük gelişme ve nüfus var. Tabii kentin büyümesi anlamında bunu düşünmeliyiz ama kentin gereksinimlerini dikkate alarak bir büyümeyi söylemek istiyorum'' diye konuştu.