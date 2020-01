Topbaş'dan "Reza Zarrab" tweetleri

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş resmi twitter hesabında ABD görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili tweet yayaınladı. Kadir Topbaş, \"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir.



Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır\" dedi.



Topbaş\'ın tweetleri şöyle:



\"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır\"



\"17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir\"



\"Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır.\"



\"Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye\'ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar.\"



\"Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye\'dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir.\"



\"Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur.\"



\"Türkiye\'ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan\'ın güçlü liderliğidir.\"



\"Bugün, Türkiye\'nin milli haysiyetine saldıranlara \"Dur\" deme günüdür.\"

