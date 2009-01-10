Topbaş'a İstanbul'u dar edeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, bir gazeteciye CHP ile ilgili "Ahlaksız" dediğini ileri sürerek, "Sayın Topbaş’ın artık bundan sonra ’Sayın’ını kaldırmak istiyorum. Bunu ispatlayamazsa ona İstanbul’u dar edeceğim" dedi.



Partisinin Bahçelievler Belediye Başkan adayının açıklandığı Yayla Piramit Restoran Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, partililere seslenerek, seçmende 1989’daki gibi partiye sahip çıkma havası bulunduğunu, 30 Mart sabahı İstanbul’da CHP bayraklarının görüleceğini savundu.

Özpolat, en sade yurttaşın bile hükümetin işsizlik ve yolsuzluğun üstesinden gelemediğinin farkında olduğunu ileri sürerek,, "Onlar gündemi ne kadar değiştirmeye çalışsalar da CHP’nin başarısını engelleyemeyecekler. Sandık başına giderek, Mustafa Kemal Türkiye’sinin sahipsiz olmadığını ispatlamak zorundayız" diye konuştu.



İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de, partisinin Bahçelievler adayının Mimar Saffet Bulut olduğunu açıkladı.

Tekin, 29 Mart yerel seçimlerinin Türkiye’nin ve İstanbul’un kaderini belirleyeceğini, şehrin bütün ilçelerini dolaştığında bu coşkuyu görebildiğini söyledi.

Seçimlere 2.5 ay kalmasına rağmen, hala İstanbul’un sorunlarını tartışamadıklarını dile getiren Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bu tartışmadan kaçındığını savundu.



'Artık 'Sayın'ı kaldırıyorum'



Gürsel Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Topbaş’ın artık bundan sonra ’Sayın’ını kaldırmak istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelmeyiz. Biz hangi terbiye içinde büyüdüğünü biliriz. Sayın Topbaş, dün bir gazeteci arkadaşa CHP ile ilgili ’ahlaksız’ demiş. Bunu ispatlayamazsa ona İstanbul’u dar edeceğim, dar... Biz Anadolu çocuğuyuz, ahlaksızlığın ne olduğunu biliriz. Ahlaksız, hak yiyendir, rüşvet alandır, yolsuzluk yapandır, fakir fukaranın hakkını yiyendir. Sayın Topbaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de bakalım, senin partine de bakalım. Eğer gerçekten dediğiniz gibi ahlaksızlık söz konusuysa, bunun gereğini yapmazsam İstanbul İl Başkanı olarak haysiyetsiz adamım. Sen haddini bileceksin. CHP’ye dil uzatacak adamın... Dilim varmıyor, ama inanıyorum ki siz gereğini yapacaksınız."



İstanbul’un trafik ve alt yapı sorunları olduğunu, bunları tartışmak istediklerini belirten Tekin, "Kaçmayacaksınız. Nereye kaçarsanız sonuna kadar peşinizden geleceğiz" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın 2002 yılında yolsuzluğu bitireceğini, yasakları kaldıracağını, fakir fukaranın hakkını yiyenlerden hesap soracağını, hortumları keseceğini söylediğini ancak bunların hiçbirini yapmadığını savunan Tekin, "Hortumları kesti, ama parti genel merkezine bağladı" diye konuştu.

Konuşmalar öncesinde partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı. Yeni üyeler arasında çok sayıda başörtülü kadının olması dikkat çekti.

