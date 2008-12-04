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Politika

Topbaş ve Gökçek'e teşkilatlardan tam not

AKP'nin temayül yoklamasında büyükşehir belediye başkanlarından Kadir Topbaş ve Melih Gökçek, teşkilatlardan tam not aldı.

04 Aralık 2008 02:00

AKP'nin 12 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı temayül yoklamalarının ilk sonuçları gelmeye başladı.
Büyük merakla beklenen Ankara ve İstanbul'da, mevcut başkanlar Melih Gökçek ve Kadir Topbaş, teşkilatlardan tam not aldı. Antalya, Kayseri ve Konya'da yüzde 70'in üzerinde olumlu not alan illerin başında geliyor.
Temayül yoklamasında yüzde 30'un altında oy alan belediye başkanı ise olmadı.

Temayül oylamasında alt sıralarda olan illerin başında yüzde 40 ile Erzurum geliyor. Bursa ve Gaziantep de Erzurum'u takip eden iller arasında.

Temayül yoklamaları adaylık konusunda tek kriter değil AKP ayrıca anketler de yaptırdı. Bu anketlerde yine Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları geçer not aldılar.

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