Topbaş: Ustalık dönemi için adayım

2013'te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Sayın Başbakanımız'ın seçilmişlerde 3 dönem şartı var. Bize de bir dönem daha aday olma yolu açık oluyor bu bağlamda. Ustalık dönemi için adayım'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yeni Şafak Gazetesi'nden Orhan Turan'a yeni dönemde aday olacağını söyledi.

Topbaş adaylığı ile ilgili olarak şunları söyledi:

''Şahsen bir dönem daha devam edeceğim. Tabii ki, Sayın Başbakanımız'ın seçilmişlerde 3 dönem şartı var. Bize de bir dönem daha aday olma yolu açık oluyor bu bağlamda. Elbette takdir İstanbullunun. Bir dönem daha istiyorum. 2020 Olimpiyatları için, İstanbul'u bilgi teknolojisi ile donatıp akıllı İstanbul yapmak için adayım. Ustalık dönemi için adayım.''