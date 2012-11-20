Topbaş: Üçüncü kez aday olmak isterim

İstanbul'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş, görev verilirse üçüncü kez de aday olmak istediğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul" ile ilgili gündemde olan konuları NTV'ye değerlendirdi.

İstanbul'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş, görev verilirse üçüncü kez de aday olmak istediğini söyledi.

Taksim Meydanı Düzenleme Projesi'nin yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Topbaş, ''Taksim’in trafiğinin yeraltına alınma konusu bugünün sözü değil 40'lı yıllarda makaleler var. Ulaşımı rahatlatacağımız bir konuda halka danışmamız zaten beklenemez’’ dedi.

Üçüncü havalimanının yapılacağı yerdeki maden ocaklarında çalışanların mağdur edilmeyeceğini belirten Topbaş, ''Maden ocaklarının bir kısmı ekonomik ömrü bitmiş. O bölge toparlanacak’’ dedi.