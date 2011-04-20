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Topbaş: 'Seks otobüsü'nde yanlış varsa cezalandırılır

Kadir Topbaş, İETT şoförünün, iki genci uygunsuz durumda oldukları gerekçesiyle otobüsten indirmesine ilişkin konuştu

20 Nisan 2011 03:00

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İETT şoförünün, iki genci uygunsuz durumda oldukları gerekçesiyle otobüsten indirmesine ilişkin, "Boyutunu tam olarak bilemediğim için net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Bir yanlışlık varsa gereken cezalar verilir" dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı iki günlük ziyareti tamamlayarak İstanbul'a gelen Topbaş, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Topbaş, "YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylığını iptal etmesinin ardından İstanbul'da da bazı olaylar yaşandı, belediye otobüslerine saldırılar oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Maalesef istenmeyen bazı olaylar olmuş. Belediye otobüsleri, itfaiye araçları ve bazı kamu araçlarına saldırılar olmuş. Fedakarca çalışan kamu görevlilerine bunların yapılmaması lazım. Çok yanlış, doğru değil. İnsanlar demokratik ülkelerde fikirleriyle taleplerini dile getirirler. Bunu kınıyorum. Bunlar Türkiye'nin ekonomisini, turizmini etkileyebilecek olaylar. Öğrencilerden dikkatli olmalarını rica edeceğim. Çünkü bizler 68 kuşağından insanlarız, bu senaryoları biz geçmişte çok yaşadık. Arkadaşlarımızdan niceleri mağdur oldu. Aynı filmin tekrar sahneye konması gibi değerlendiriyorum. Öğrencileri ikaz etmek istiyorum. Tabii ki demokratik haklar talep edilecek, yanlışlar varsa düzeltilecek. Ama bir eylem boyutuna ve kamu mallarına zarar verecek boyuta gelmemeli. Kamu malları, bu gençliğin ve gelecek kuşakların kullanacağı mallardır."

"Burası seks otobüsü değil" tartışması

Topbaş, bir gazetecinin, "Dün bir İETT otobüsü şoförünün, otobüste birbirine sarılan iki genci 'burası seks otobüsü değil' sözleriyle otobüsten indirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de "Tabii, boyutlarını tam olarak bilmiyorum. Dün olay gerçekleştiğinde bize Budapeşte'de yansıdı. Tabii, İETT Genel Müdürlüğü ve ilgili departman içindeki birim bunu incelemeye aldı. Gerekli çalışmayı yapacak. Orada görgü tanıkları ve kayıtlar var, gereken yapılacaktır. Boyutunu tam olarak bilemediğim için net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Bir yanlışlık varsa gereken cezalar verilir" dedi.

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