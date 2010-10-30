Topbaş: Rüşvet verilmesi kararı alınmamıştır





MEHMET DEMİRKAYA - T24



İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu başkanlığını da yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Rüşvet verilmesine yönelik karar alınmamıştır” dedi.





Rüşvet verme iddiasıyla tutuklanan İDTM Başkanvekili Murat Yalçıntaş’ın ifadesinde, İDTM ile ilgili sorunu gidermesi için avukatına “Karar aldık. Her şeyimiz tamam. Gidin halledin” şeklinde talimat verdiğinin basına yansıması üzerine Başkan Topbaş yazılı bir açıklama yaptı.

İDTM Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Topbaş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, “İDTM tarafından bir rüşvet verilmesi söz konusu olamaz” denildi.

“Yönetim Kurulu Kararıyla Rüşvet” gibi yaklaşımların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada “İDTM Yönetim Kurulu kararıyla hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye rüşvet verilmesine yönelik karar alınmamıştır” savunması yapıldı.

İDTM Yönetim Kurulu’nun rüşvet amaçlı bir karar almasının “muhal”(Olanaksız) olduğu belirtilen açıklamada daha sonra şöyle denildi:

“Başkanvekilimiz(Murat Yalçıntaş), İDTM Yönetiminde yer aldığı günden bu yana ilkeli, hukuku, adaleti gözeten yaklaşımlarıyla tüm yönetici ve personellerine örnek olmuştur. İDTM Yönetimi’nde yer alan her kişi kendini değil, geldiğini kurumu temsil eder. Dolayısıyla bu Yönetim Kurulu’nda yer alanlar için kişisel menfaatler değil temsil ettikleri kurumların menfaatleri, yani kamu yararı ön planda gelir. Bölgesinin en büyük fuar salonlarına sahip İDTM Yönetimi de, İstanbul ve Türkiyeli işadamlarının çıkarlarını korumak için gayret göstermiş ve bu yaklaşımıyla bugüne kadar bu yönde çok önemli başarıların elde edilmesini sağlamıştır. İDTM en karlı dönemini bu dönemde yaşamış ve elde ettiği gelirleri yine sektörün hizmetine sunmuştur. Bugün İDTM, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişse, bu başarıda İDTM Yönetiminin payı vardır. Yargıya intikal etmiş olan bu konuda Türk adaletine güvenmekteyiz. Adaletin tecellisini bekliyoruz”.



Yalçıntaş ne demişti?



Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanı olan İDTM Başkanvekili Murat Yalçıntaş’ın mahkemedeki ifadesi basın şöyle yansımıştı:

“Yalçıntaş Mahkemede, CNR Fuarcılık ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki tahliye davasını takip eden avukatı Süleyman B.’ye, ‘Karar aldık. Her şeyimiz tamam. Gidin halledin.’ şeklindeki sözlerini Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda söylediğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme yargıcının Yalçıntaş’a, ‘Yönetim Kurulu olarak rüşvet verme kararı mı aldınız?’ diye sorduğu öne sürüldü. Yalçıntaş ise, ‘Yönetim Kurulu 12 kişi. 11 kişinin kararı ile böyle bir şey çıktı. Ne karar alındıysa onu telkin ettim. Yönetim Kurulu’nun kararını uyguladım.’ savunması yaptı. Sorguların ardından Nöbetçi 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Yalçıntaş’la birlikte eski Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Oskay, avukat Necdet Okçu’nun da aralarında bulunduğu 9 zanlının tutuklanmasına karar verdi”.



