Topbaş: Kurunun yanında yaş da yandı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'tan Beyoğlu'ndaki Asmalımescit'te esnaf ile belediye arasında süren masa krizine ilişkin olarak, "Uygulama doğru ama kurunun yanında yaş da yanmış olabilir."









Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu'nda yaşanan masa kriziyle ilgili suskunluğunu bozdu.



Birkaç haftadır Asmalımescid ve İstiklal çevresindeki restoranların sokaklara koyduğu masaların Beyoğlu Belediyesi'nce kaldırılmasına tepki gösterilmişti. Dün de İstiklal Caddesi'nde geniş katılımlı bir protesto gösterisi yapıldı.



NTV Canlı yanında Can Ertuna'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Beyoğlu Belediyesi'nin harekete geçmeden önce kendilerine haber verdiğini belirterek yardım istediğini anlattı.



Bölgede yapılan işlemlerin "Doğru iş yapanların yanı sıra bazı fırsatçılar ile yanlış kuralları tanımaz yapılar"a yönelik olduğunu dile getiren Topbaş, "Beyoğlu Belediyesi bugüne kadar tahammül ediyordu bugün neden harekete geçti diye soranlar var. Söz konusu başkan 7 yıldır görevde eğer daha önce aksaklıklar olsaydı, gereğini yapardı. Demek ki bazı aşırıya kaçan durumlar var" diye konuştu.



Uygulamaya herkesin tepki gösterdiği görüşüne katılmadığını "İsim vermek istemiyorum ama bazı sanatçılar ve orada işyerleri olanlar bu işin doğru olduğunu ama biraz daha farklı yapılması gerektiğini söyleyenler var" sözleriyle ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı, tereddütünü "Sanki kurunun yanında yaş da yandı gibi" sözleriyle vurguladı.



İzin almasına rağmen çizgileri aşanlar olduğunu söyleyen Topbaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Onların disipline edilmesi için böyle bir hareket yaptı. Bizden de destek istedi ve biz de verdik.



Başkanla görüşmemizde işlerini doğru yapan firmaların mağdur olmamasını söyledik.



Tabii ki bölge hassas başka yerlere çekilmemesi lazım. Dünkü yürüyüşte hemen siyasiler bir ranta çevirmeye çalışmışlar.



Burası bir hukuk devleti. Yayaların da hakkı var. Yüzlerce dilekçe var.



Belirli oranlarda masalar yine sokağa inecek ama yayaların yürüme mesafesi gözardı edilmeden yapılacak.



Uzun vadede bir uzlaşma olacak ve herkes hakları oranında iş yapacak."



