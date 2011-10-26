Topbaş: Kral çıplak, yeni şehir kurmalıyız

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, deprem konusunda yaptıkları ev yenileme projelerinden sonuç alamadıklarını söyledi. Topbaş, “Kimse gücenmesin ama kral çıplak. Yeni bir şehir kurmak zorundayız” dedi.



Van’da olan 7,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, İstanbul’daki deprem hazırlıkları yeniden gündeme geldi.



İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, deprem konusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını söyledi.



“Yeni bir şehir kurmalıyız” diyen Topbaş, deprem uzmanlarına da eleştirilerde bulundu.



Akşam gazetesine konuşan Kadir Topbaş, şunları söyledi:



“Biz bugüne kadar 1 milyar 100 milyon liralık deprem yatırımı yaptık. Binalarımızı, viyadük ve köprülerimizi güçlendirdik. Arama kurtarma çalışmalarında insanın giremediği, kameralı araçlar olmak üzere teknolojik donanımlı araç gereç yatırımlarımızı yaptık. Ekiplerimiz tecrübeli. Dünyanın her yerindeki felaketlere giden ekiplerimiz var. İstanbullu ne kadar hazırsa biz de o kadar hazırız. Ancak vatandaşlarımızın binalarını güçlendirmesi gerekiyor. Belediye olarak vatandaşın bireysel yapısına kaynak verme imkanımız yok. Kredi de açamazsınız. Dünyada böyle bir örnek yok. O yüzden vatandaş binasını güçlendirecek. Bunu da, güven duygusu içinde el ele yapmak istiyoruz.



Deprem riski olan bir şehirdeyiz. Ciddi bir risk taşıdığımızın da farkındayız. Bu takdiri ilahi de değil. Tedbirini alacaksın. Hiçbir şey yapmadan bekle, bu yanlış. Vakit kaybetmeden en ideali olarak sunduğumuz çözüm olan imar artışından bir an önce yararlanılması lazım. Fikirtepe'de olduğu gibi. Bu imar artışını ciddi manada veriyoruz. Yer yer 4 emsale kadar bu artışlar çıkabiliyor. Daha başka ne yapabiliriz. Evi 100 metrekareyse, sağlam, yaşanabilir bir 100 metkarelik ev alabiliyorsa öpüp başına koysun. Dayanıklı, sağlıklı, otoparkı olan, belki bittiğinde eskisinden 2 kat daha fazla değerli bir gayrimenkule sahip olacak. Ancak vatandaşlarımızın tamahkar olmayıp bir daire yerine daha fazla daire alabilme hesapları nedeniyle bir sonuç alamıyoruz. Çok afaki şeyler isteniyor. Vatandaşlarımızın daha fazla nasıl alırıma gitmemesi lazım. O yüzden bu imar artışı hakkından yararlanmak için 5 yıl gibi bir süre sınırı da koyduk. Aksi takdirde hiçbir adım atamayız.



Kral çıplak kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yeni bir şehir kurmak gerekiyor. Binalar yenilerek, sokaklar genişletilerek, otoparklar yapılarak doğru yapılar yapmak zorundayız. Ciddi risk altındayız. Biz bunu yenilenmeyi de Bakırköy Yenimahalle ve Kartaltepe, Esenler'deki planlarda yaptık. Yeniden yapılanmayı, imar artışları vererek gerçekleştiriyoruz. Bu artışlar altyapı dikkate alınarak veriliyor.



İstanbul'da yaklaşık bir milyon 600 bin bina var. Bu binaların 1998 yılından öncekilerinin tartışılması lazım. Çünkü, İstanbul 1998 yılına kadar 2. deprem kuşağındaydı. Bu tarihten önce yapılan binalar ve taşıyıcı sistemleri de bu değerlere göre yapılmış. Dışarıdan bu binalar iyi gözükebilir. Ayrıca, binaların taşıyıcılarına müdahale ederek mağazalar, oto galerileri yapılıyor. Bu taşıyıcıların yerinde olması lazım. Yine biz ağır binalar yapıyoruz. Yükü olan binlar, kullanılan malzemeler de o zamana göre deniz kumu, piyasa demiri gibi olunca bu binaların tartışılması, tetkik edilmesi gerekiyor.



Deprem uzmanları şimdi çıkıp konuşuyor. 1998 yılına kadar nerelerdeydi bu uzmanlar? O zaman profesör, akademisyen değiller miydi? Niye çıkıp, İstanbul'un 1. deprem kuşağında olması gerektiğini söylemediler. O zaman deprem yok muydu?



Beyoğlu Belediye Başkanı'yken söylediğim, vatandaşların binasını güçlendirmesi için bir başka yöntem de, binaların tıraşlanması. Yüksek binalardan bir, iki kat eksiltilerek, binanın yükünün alınması olabilir. Yine bu binalar iskeleti kalacak şekilde soyulup, bölme duvarlarını azaltabilirsiniz. Çünkü ağır, yüklü binalar yapıyoruz.”