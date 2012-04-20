Topbaş: Kenan Işık'a bilgi verilmemesi konusunda rahatsızım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, tiyatro sanatçısı Kenan Işık’ın Şehir Tiyatroları’ndan istifasını "Erken atılmış adım, erken konulmuş tavır" sözleriyle değerlendirdi. Topbaş, Işık'ın "Bana bilgi verilmedi" şeklinde yaptığı açıklama üzerine de, "Bu yönetmelik hazırlanması sırasında kendisinden bilgi alınmadığını ileri sürdü ki ben de bunu duyduğumda rahatsız oldum. Çünkü başkan danışmanı olarak kendisine müracaat edilmeliydi. Zaten başından itibaren bile göreve geldikten sonra kendisi de bize bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğini özellikle ısrarla söylüyordu" diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Eşbaşkanı ile görüşmek üzere Kanada’ya giden ve ardından da BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) geçecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şehir Tiyatroları’ndan Kenan Işık’ın istifası ile ilgili olarak, "Erken adım atılmış ve erken tavır konulmuş olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lodos nedeniyle uçağının bir saatlik bir gecikme yapması üzerine hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda saat 13.20’de bir açıklama yapan Kadir Topbaş, son günlerde Şehir Tiyatroları’nda yaşanan huzursuzluk ve Sanat Danışmanı Kenan Işık’ın istifası konusunda gazetecilerin yönelttiği bir soruyu şöyle cevapladı:

"Sayın Kenan Işık ile biz görüşmemizi yaptık. Kendisinin haklı olduğu bir taraf var. Bu yönetmelik hazırlanması sırasında kendisinden bilgi alınmadığını ileri sürdü ki ben de bunu duyduğumda rahatsız oldum. Çünkü başkan danışmanı olarak kendisine müracaat edilmeliydi. Zaten başından itibaren bile göreve geldikten sonra kendisi de bize bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğini özellikle ısrarla söylüyordu.

Zaten eski yapılmış bir yönetmelik. Kaldı ki 2007’de müfettişlerin yaptığı iki ayrı teftişten de bu yönetmeliğin değişmesi konusunda bize önemli bir yazı vardı. Bunu yerine getirmemiz gerekiyordu. Yapılan çalışma basına da yansıdığı gibi bürokratlarla da içinde olan geçmişte de bürokrat vardı zaten, genel sanat yönetmeninin belirleyeceği oyun değil bu. Grubun belirleyeceği oyunların oynatılması konusunda oynanması konusunda bir çalışma. Tabii ki yine 5’de 2, 7’de 5’i sanatçı olmak üzere bir düzenleme.

Şunu da söylemek istiyorum burada niyetlerimiz kötü değil bir yanlışlık olursa biz zaten onu düzeltiriz. Bu konuda hassasiyetlerimiz aynı. Biraz erken adım atıldığına erken tavır konduğunu düşünüyorum. Biraz takip ederlerse, izlerlerse inanıyorum ki rahatsız edecek bir şeyler ortaya çıkmayacak. Çıkarsa gereken müdahaleyi yaparız."



Tüm çalışmalara açığız



ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi, İstanbul’daki ilçelerin 6 farklı deprem senaryosuna göre sallantı haritasını çıkararak gerekirse bu haritayı Türkiye’ye vereceklerini söylemelerinin hatırlatılması üzerine Topbaş, "Böyle bir çalışmadan henüz bilgim yok. Zaten biz İstanbul’la ilgili çok farklı açılardan tsunami bile başta olmak üzere harita çalışmamızı yaptık. Bu elimizde mevcut. Zemin etüdlerimiz tamam. Elimizde önemli değerler var. Tabii ki başka çalışmalarda varsa onları her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Topbaş, daha sonra eşi ile beraber Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağı İstanbul’dan New York’a hareket etti.



Günay: Sanat eskisinden uygar bir şekilde sergilenir



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, James Bond filminin çekimleri sırasında Kapalıçarşı'nın tarihi dokusunun zarar gördüğü yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Şehir tiyatrolarının bakanlığına bağlı olmadığını, İBB'ye bağlı olduğunu hatırlatan Günay, " Yeni düzenleme bir diyalog arayışına yönelik. Belediye yöneticileriyle sanatçıların aynı kurumda bulunması, bir tarafın ötekine tahakkümü değil, bir diyalog arayışıdır diye düşünüyorum. Taraflardan birinin diğerine hakim olma anlayışı, sanıyorum ki iki tarafı da bir miktar kırılgan sonuçlara yöneltir. Umarım sanatın eskisinden uygar bir şekilde sergilenmesinin yolu açılacaktır" şeklinde konuştu.