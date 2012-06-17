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Topbaş: İstanbul ciddi etkilenecek, bu bizim de hoşumuza gitmiyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Ayamama Deresi’nde asfalt ve ıslah çalışmaları başlatılıyor

17 Haziran 2012 17:40

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yarından itibaren üç şerit üç ay boyunca kapalı kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş uyardı: "İstanbul ciddi etkilenecek. Toplu taşımayı tercih edin."
 
Trafik çilesi yarından itibaren başlıyor.

Yarın geceyarısından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Ayamama Deresi’nde asfalt ve ıslah çalışmaları başlatılıyor.

24 saat 3 vardiya sürecek çalışmalarda FSM’nin her etapta 3 şeridi kapatılacak ve ve çalışmalar 17 Eylül'e kadar sürecek. İlk çalışma Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte yapılacak. Karşı yönden ek şerit uygulaması yapılacak. Boğaziçi Köprüsü'nde ise bu yıl çalışma yapılmayacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aşamalı olarak yapılacak mastik asfalt üst yapı yenileme çalışmalarında; her aşamada bir yöndeki 3 şerit kapatılacak, kalan 5 şerit, bir istikamette 3 şerit, diğer istikamette 2 şerit olmak üzere trafik akışı sağlanacak. Köprünün çalışılan kısımları, geceli-gündüzlü kapatılması zorunlu olacak.

Haliç Köprüsü'nde ise 5 aşamalı olarak yapılacak mastik asfalt üst yapı yenileme çalışmalarında; ana köprüde çalışılırken ilave köprüler ile alternatif yollardan, ilave köprülerde çalışılırken ise ana köprü ile alternatif yollardan trafik akışı sağlanacak. Çalışmalar süresince metrobüs hattı sürekli açık tutulacak. Çalışmaların 15 günde bitirilmesi planlanıyor.

Ayamama Deresi ıslah çalışmalarının yapılacağı Mahmutbey batı kavşağında kapatılacak şeritler için servis yolları yapılacak ve mevcut yollar alternatif olarak kullanılacak.


Topbaş: Toplu taşımayı tercih edin


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: ''Bu köprülerin asfalt yenileme düzenlemeleri, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisinde. Köprülerin mutlaka periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Tabi bu süreçler de maalesef kent hayatını önemli etkilemekte. Biz belediye olarak bununla ilgili tedbirler aldık. Ama ne kadar tedbir alırsanız alınız, esasında ana arterlerdir buraları, sürücülerimize çok önemli sorumluluk düşüyor.''

Topbaş, vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesinin yaşanan sıkıntıyı hafifletebileceğini anlatarak, ''Yoksa sıkıntıyı çekeceğiz, bu gerçek bizim de hoşumuza gitmiyor. Hele yazın turizmin en etkin olduğu bir dönemde, okullar tatil olmasına rağmen, çok fazla trafik olmayacağını düşünsek bile en nihayetinde İstanbul büyük bir şehir. Günde 2 milyon aracın hareket ettiğini düşünürsek, İstanbul ciddi etkilenecek. Ama bu kaçınılmaz. Çalışmalar hayırlı olur inşallah, fazla bir sıkıntı vermeden de İstanbulluların dualarıyla bunu çözeriz.'' şeklinde konuştu.

Sürücüler yol durumu hakkında her türlü bilgiye www.kgmistanbulyol.com veya facebook.com/KGMIstanbulYol adresinden ulaşabilecekler. Vatandaşlar acil durumlarda ise 159 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

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