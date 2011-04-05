-TOPBAŞ: İSPARK'IN DEĞERİ 4 MİLYON AVRO İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSPARK ile değnekçileri ortadan kaldırdıklarını belirterek, ''Yabancı yatırımcılar tarafından İSPARK'ın değeri 4 milyon avro olarak belirlendi'' dedi. Mövenpick Otel'de düzenlenen Bab-ı Ali Toplantılarına konuşmacı olarak katılan Topbaş, dünyanın çok ciddi bir değişim ve gelişim süreci içinde olduğunu, içinde bulunulan yüzyılın şehir ve şehircilik kavramları etrafında odaklandığını söyledi. Topbaş, dünyanın küresel ve bölgesel değişikliklere tanıklık ettiğini, güç dengelerinin devamlı değişim halinde olduğunu vurgulayarak, bu değişimleri okuyabilenlerin değişim sürecini kendi lehlerine çevirebileceklerini aksi halde yerlerinde sayacaklarını kaydetti. Bu değişim sürecinde Ortadoğu ve Avrasya'da önemli bir gelişim ve değişim yaşandığını belirten Topbaş, değişimin merkezinde Türkiye'nin, Türkiye'nin merkezinde de İstanbul'un bulunduğunu ifade etti. Zamanında şehircilik konusunda önemli planlar yapılmadığı için Bursa'da şeftali, Antalya'da narenciye bahçelerinin yok olduğunu, Türkiye'nin çok ciddi değerlerini kaybettiğini dile getiren Topbaş, şöyle devam etti: ''Biz iktidara geldiğimiz zaman İstanbul'un nazım planı yoktu. Sayın başbakanımız, belediye başkanlığı döneminde bunu hazırlamaya çalıştı ama kendisine gerekli destek verilmedi. Biz önce bu şehrin rotasını, geleceğini belirledik. Mimar ve mühendis odalarını beraber çalışmaya davet ettik, gelmediler. Sonra biz çalışmaya başladık. Önce Haliç Havzasını ele aldık ve düzenlemeye başladık. 1997'ye kadar İstanbul 2. derece deprem kuşağında kabul ediliyordu. 1998'den sonra (1. derece) dendi. Bugün çıkıp konuşanlar o gün bir duruş sergilemedi. 7 yıllık süreçte çok ciddi yatırımlar yaptık. Toplam 43 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2010 yılı rakamı ise 7 milyar liradır. 231 adet yol ve kavşak düzenlemesi gerçekleştirdik. 405 kilometre yeni ham yol yaptık. Bizim bu büyük yatırımlarımız sonucunda İstanbul çok ciddi anlamda fiziksel bir değişim yaşadı. Bu değişim dünya tarafından da çok yakından takip ediliyor ve yabancılar 'İstanbul'a ne oldu?' diye soruyor.'' -AVRUPA'NIN EN İYİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ- Kadir Topbaş, İstanbul'da ulaşım anlamında da önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, toplam bütçelerinin yüzde 50'sini ulaşıma aktardıklarını bildirdi. Çevre yatırımlarını da sürdürdüklerini dile getiren Topbaş, kente 18 milyon aktif yeşil alan ilave ettiklerini, halka açık olan sahil uzunluğunu 403 kilometreye çıkardıklarını, sahillerdeki atık suları kolektörlerle kontrol altına aldıklarını ve Avrupa'nın en iyi biyolojik arıtma tesisini kurduklarını söyledi. Topbaş, İstanbul'u finans, sağlık, spor, eğitim ve kültür alanlarında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını, bunun için yatırımlar yaptıklarını ve bugün itibariyle bu planların büyük bir bölümünün gerçekleştiğini kaydetti. İletişim alanında yatırımlara devam ettiklerini anlatan Topbaş, bin 115 kilometre fiberoptik kablo döşediklerini de ifade etti. Dünyadaki ekonomik krizden İstanbul'un çok etkilenmediğini belirten Topbaş, belediye olarak yatırımlara hız verdiklerini ve 100 bin civarında istihdam sağladıklarını, yatırımcıların dünyada en çok tercih ettiği şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini vurguladı. Tarihi eserleri koruma ve restorasyonu konusunda da oldukça hassas davrandıklarına dikkati çeken Topbaş, hala restorasyonu süren birçok tarihi eserin bulunduğunu söyledi. -''KÜLTÜR MERKEZİ SAYISINI 25'E YÜKSELTTİK''- Kadir Topbaş, göreve geldiklerinde İstanbul'da sadece 4 kültür merkezi olduğunu, bu sayıyı 25'e yükselttiklerini, koltuk sayısını da 20 bin 570'e çıkardıklarını, şehrin her semtinde bir kültür merkezi olduğunu belirtti. Metrobüsün İstanbul'un ulaşımını rahatlatmak anlamında büyük önem taşıdığını anlatan Topbaş, metrobüsün 24 saat çalıştığını, 42 kilometrelik bir hatta İstanbullulara hizmet verdiğini söyledi. Topbaş, metronun da çok ileri bir teknoloji ile hizmet verdiğini belirterek, İstanbul için yeni otobüsler alacaklarını bunun rengini halkın belirleyeceğini ve bu konuda yapılan oylamanın devam ettiğini kaydetti. Deniz taksinin İstanbul'a iyi bir kavram olarak girdiğini anlatan Topbaş, taksicilik konusunda da çok ileri bir teknolojiyi hayata geçirmeye çalıştıklarını, bunun için taksicilerle işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Topbaş, İstanbul'da park yeri sorununu çözdüklerini vurgulayarak, ''İSPARK ile değnekçileri ortadan kaldırdık. Yabancı yatırımcılar tarafından İSPARK'ın değeri 4 milyon avro olarak belirlendi. İstanbul'a bir artı değer kazandırdık'' dedi. Deprem konusunda kendisine sürekli ''İstanbul depreme ne kadar hazır?'' şeklinde soru yöneltildiğine değinen Topbaş, ''İstanbul depreme ne kadar hazırsa biz de o kadar hazırız. Vatandaş ev alırken evin mutfağına banyosuna bakmaktan çok, önce evin depreme ne kadar dayanıklı olduğuna bakmalı ve bunu sormalıdır. Deprem için bugüne kadar 1 milyar 617 milyon lira yatırım yaptık. İstanbul için 16 deprem haritası oluşturuldu. Bir kentsel dönüşüm planı hazırladık, bunu İstanbul'un en riskli bölgelerinde uyguluyoruz. Ama bu konuda zaman zaman vatandaşların dirençleriyle karşılaşıyoruz ve ikna etmekte zorlanıyoruz'' şeklinde konuştu. Toplantıya, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.