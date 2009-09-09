Topbaş: Bu tablo İstanbullu'nun tedbirsizliğinin sonucu

Kadir Topbaş, sel felaketinin sonuçlarıyla ilgili olarak, 'Bu tablo İstanbullu'nun tedbirsizliğinin sonucu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sel felaket ile ilgili basın açıklaması yapıyor. Kadir Topbaş Cuma günü için felaket uyarısı yaptı.



Topbaş'tan Cuma'ya felaket uyarısı