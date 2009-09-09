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Topbaş: Bu tablo İstanbullu'nun tedbirsizliğinin sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş 'Bu tablo İstanbullu'nun tedbirsizliğinin sonucu" dedi.

09 Eylül 2009 03:00

Kadir Topbaş, sel felaketinin sonuçlarıyla ilgili olarak, 'Bu tablo İstanbullu'nun tedbirsizliğinin sonucu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sel felaket ile ilgili basın açıklaması yapıyor. Kadir Topbaş Cuma günü için felaket uyarısı yaptı.

Topbaş'tan Cuma'ya felaket uyarısı

Belediye Başkanı Topbaş, Cuma günü bugünkü yağışın 1 buçuk katı şiddetli yağmurun beklendiğini açıkladı. Bu nedenle alınan önlemlerin artırılacağını aktaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için bazı yolların ulaşıma kapatılacağını da belirtti.

Son 80 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşı olduklarını belirten Topbaş, bunun normal bir yağış değil de "afet" olduğunu söyledi. Topbaş, sağanak yağışla birlikte gelen sel için "Ekolojik Kıyemtin" belirtileri dedi.

Bu nedenle alınan önlemlerin artırılacağını aktaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için bazı yolların ulaşıma kapatılacağını da belirtti.

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