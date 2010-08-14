Topbaş Belediye meclis üyelerine iftar verdi

MEHMET DEMİRKAYA / T24







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine iftar verdi. İBB’nin önde gelenleri Topbaş’ın masasında bir araya geldi.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine dün akşam Sütlüce’deki Haliç Kültür Merkezi’nde iftar verdi.

Topbaş’ın iftar masasında ise Büyükşehir Belediyesi’nin üst kademesi bir araya geldi. Masada Topbaş’ın yanı sıra, İBB’nin 2 numaralı yöneticisi olan Genel Sekreter Prof. Dr. Adem Baştürk, Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Ergün Turan, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atalay Oğul, CHP Grup Sekreteri Mehmet Polat, Belediye Meclisi’nin imar ile ilgili kararlarının en etkin ismi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş yer aldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Başkan Topbaş, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bu ayda insani değerleri daha fazla ön plana çıkartarak dostlukları arttırmamız gerekiyor” dedi.

İstanbul’da ramazan etkinliklerini farklı bir kaliteye taşıdıklarını ve etkinlikleri Beyazıt Meydanı’na taşıyarak turizm merkezi olan Sultanahmet Meydanı’nı panayır görüntüsünden kurtardıklarını anlatan Topbaş, ilçelerdeki iftar programlarına ve sosyal yardımlara siyaset karıştırmadıklarını söyledi.

Topbaş daha sonra şunları söyledi:







“İstanbul artık önemli kararların alındığı bir şehir haline geldi ve bu süreç devam ediyor. Ulaşım sorununu çözüyorsak, bu dev organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapıyorsak, bunu sizlerle birlikte başarıyoruz. 300 kişilik üyesiyle TBMM’den sonra Türkiye’nin en büyük meclisi olan Meclisimiz, doğru kararlarda el ele vererek güzel işler yapıyor. Kavgasız, çekişmesiz, kırgınlıkları olmayan ve siyasi arenaya kurban edilmeyen bir meclisimiz var. İstanbul bunun kazanımları sayesinde sürekli gelişen bir şehir konumunda”.

