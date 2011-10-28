-Topbaş: "Karşılık alamazsak kamulaştırma adımları atacağız'' İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Kentsel dönüşüm veya verdiğimiz imar artışlarının karşılığını alamazsak, Başbakanımızın dediği gibi ilgili bakanlıkla birlikte kamulaştırma adımları atacağız'' dedi. Topbaş, ''5. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Şehirleri Konferansı''nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Van depremi sonrasında Başbakan Erdoğan'ın kaçak yapılar hakkındaki yorumları sonrasında Belediye hangi somut adımları atacak?'' sorusu üzerine Topbaş, aslında göreve geldiğinden bu yana kentsel dönüşüm adı altında somut adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bazı siyasi partiler halkı tedirgin etti. Hep beraberce tüm siyasilerin katılımıyla bu çalışmaları yapmak zorundayız. İşte Van'ı görüyoruz. O halde afet öncesi alacağımız tedbirlerle acıları dindirebiliriz. Kentsel dönüşüm veya verdiğimiz imar artışlarının karşılığını alamazsak, Başbakan'ımızın dediği gibi ilgili bakanlıkla birlikte kamulaştırma adımları atacağız. Buna mecburuz. Bütün Türkiye ayağa kalkmasına rağmen Van'da 2 Erciş'te 5 bina çöktü, ama halen sonuçlar istediğimiz boyutta değil. Pazartesi günü Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni üyelerini topluyoruz. Tüm partilerin üyeleri var. Türkiye'deki deprem ve bununla ilgili yapılacakları konuşacağız'' Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliği olarak bundan sonra olacak afetlerde tüm belediyelerdeki araç gereçleri ve güçleri kayıt altında tutacaklarını ifade ederek, böylelikle kargaşa yaşanmayacağını kaydetti. ''İstanbul'da yıkılması planlanan bina sayısı belli mi?'' sorusunu Topbaş, ''Çokça dile getiriyorum 1998 öncesi yapılan yapıların tamamı gözden geçirilmeli. Her şeyi planlarına uygun yapmış olsa bile yeniden gözden geçirilmeli. Yine söylüyorum, çimentonun bağlayıcılık ömrü ne kadar, nasıl kullanıldı, tekniğine uygun yapıldı mı? İstanbul'un deprem riski, kentin yenilenmesi için bir fırsata çevrilebilir. Yeni derken, başka şehirlere taşınma anlamında değil. İstanbul'da modern kentler yapılabilir. Takınızı, paranızı güvenle koruyorsunuz, ama konutunuzu sağlama almıyorsunuz'' şeklinde yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Bina sahiplerine herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?'' sorusuna da Topbaş, vatandaşa, kendi bütçesinden bir şey harcamadan binasının yenilemesinin önünü açtıklarını, ancak 'Daha fazla nasıl mal edinirim?' telaşının başladığını kaydetti. Gelecek Meclis Toplantısı'nda, belli bölgelere zaman kısıtlaması getireceklerini belirten Topbaş, ''(Şu kadar zamanda yaptınız yaptınız, yapmadınız biz giriyoruz) diyeceğiz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, bu konudaki sorunları çözmeye çalışacağız. Depremin, kimi nasıl ne zamanda yakalayacağını bilmiyoruz. O halde böyle bir sıkıntının hissedilmemesi için çok net adımların atılması gerekiyor. Şehirlerin geleceği radikal adımlara bağlı. İnanıyorum ki tüm siyasi partiler de kendilerine düşeni yapacaktır'' diye konuştu.