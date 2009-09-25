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Ekonomi

Toparlanma 2010'da

1929 yılındaki ''Büyük Buhran''dan bu yana en kötü ekonomik gerilemeyle mücadele etdiyoruz.

25 Eylül 2009 03:00

IMF Başkanı Strauss-Kahn, dünyanın, 1929 yılındaki ''Büyük Buhran''dan bu yana en kötü ekonomik gerilemeyle mücadele ettiğini belirtti.
 
"Ucu göründü ama hala tüneldeyiz"

IMF'nin 2009 yılı raporu yayımlandı. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, raporun girişinde yer alan mesajında, ABD konut piyasasının bir kesiminden kaynaklı krizin hızla tüm dünyaya yayıldığını, gelişmiş ekonomileri, gelişmekte olan ekonomileri ve düşük gelirli ekonomileri etkilediğini ifade etti.

Ülkeler krizle boğuşurken, IMF'nin de ön safhada yer aldığını belirten Strauss-Kahn, savunmanın ilk hattında para cephanesinin tamamının kullanılmasını desteklediğini, Ocak 2008'de küresel mali teşviklerin devreye sokulması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Bunu yaptıklarını çünkü, raporlarının özel talepte sıradışı büyüklükte ve uzun süreli düşüş öngördüğünü ve bunun sadece mali politikayla çözümlenemeyeceğini bildiren Strauss-Kahn, ülkelere, gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'si oranında teşvik paketleri önerdiklerini ve ülkelerin de bunu büyük oranda yerine getirdiklerini belirtti.

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