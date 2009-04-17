Topaloğlu'nun Obama şarkısı rekora gidiyor!

‘Bestesi Obama seviyor diye blues tarzı’

Obama’nın başkan seçilmesine çok sevindiği için bu şarkıyı yazmaya karar veren Topaloğlu, besteyi onun da hoşuna gitmesi için ‘blues’ tarzında yaptığını söylüyor. Obama’nın başkanlığının dünya barışı için önemli bir adım olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Ben bu şarkıyı kendisi Türkiye’yi ziyaret etmeye karar vermeden önce yazdım. Başkan seçildiği zaman çok duygulandım. Sanki kendi ülkeme başkan seçilmiş gibi sevindim. Bir sinerji oldu, inanılmaz sevindim, duygulandım ve bu besteyi yaptım. Sözleri ben yazdım, müziği Uğur Bayar yaptı” diyor.Şarkıyı ABD Başkanı’na da ulaştırmaya çalışmış Topaloğlu; “Meclis Başkanımızı ziyaret ettim, klibi ona izlettim, çok beğendi ve Obama’ya ulaştıracağını söyledi. Ulaştı mı bilmiyorum ama ben ulaştığını hissediyorum ve inanıyorum ki Obama da çok beğendi. Çünkü onun hoşlanacağı tarzda, blues tarzında bir beste. Obama da blues seviyor” diyor.Obama’nın Türkiye ziyaretini de olumlu değerlendiren Topaloğlu, “Güç, takdir-i ilahidir. Allah seçtiği insana güç verir. Obama’ya da vermiş. Tabii ki her ülke gibi bizim ülkemizin de çıkarları vardır ve yöneticilerin bu çıkarlar doğrultusunda hareket etmeleri normaldir ama ben Obama’nın dünyaya barış getireceğine, Allah’ın verdiği bu gücü barış için kullanacağına inanıyorum” diye konuşuyor. ABD Başkanı’nın ziyareti sayesinde bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısının artacağına inandığını söyleyen Topaloğlu, “Obama gönül insanı, Türk halkına da kendini sevdirdi. Türk halkı da bu şarkıyı sevdi” diyor.