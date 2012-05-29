Topal'ın transferinde son durum

İspanya’da Valencia forması giyen Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, Spor Servisi programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Altıparmak, Fenerbahçe’nin milli futbolcu ile ilgilendiğini, ancak Valencia kulübüne teklif yapılmadığını söyledi.

Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak, NTV'nin Spor Servisi programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, Fenerbahçe’nin Mehmet Topal ile ilgilendiğini, ancak sarı lacivertlilerin Valencia kulübüne teklifte bulunmadığını söyledi.

Milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde basında yer alan haberleri değerlendiren Batur Altıparmak, “Mehmet Topal şu anda milli takım kapında ve bütün konsantrasyonunu oraya yoğunlaştırmış durumda. Ancak o kadar çok spekülatif haber yapılıyor ki, bunlar Mehmet’i rahatsız ediyor. Mehmet Topal milli takımdan dönemeden hiçbir şey belli olmaz. Ne Mehmet Topal ile konuşuldu ne de Valencia kulübü ile konuşuldu. Milli maçların ardından ne gibi gelişmeler olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz” dedi.

Fenerbahçe’nin Mehmet Topal ile ilgilendiğini, ancak sarı lacivertlilerin Valencia’ya herhangi bir teklifte bulunmadığını dile getiren Altıparmak, “Valencia kulübüne teklif yapılmadı. Zaten Valencia’nın başkanı ve yöneticileri ABD’de turnuvadalar ve Cumartesi ya da Pazar’dan önce dönmeyecekler” şeklinde konuştu.