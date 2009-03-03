Topal'a yeni talipler!

Everton’dan sonra Tottenham ve Valencia’nın da milli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.





Sezon başında G.Saray’ın kapısını çalarak 9 milyon Euro bonservis bedeli artı başka bir takıma transferi halinde yüzde 30 pay öneren Everton’dan sonra Tottenham ve Valencia’nın da milli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.



Sezon başında Topal’ı alamadığı için 20 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Belçikalı Fellaini’den memnun kalmayan Everton’ın G.Saray’ın genç yıldızı için bir kez daha nabız yoklayacağı belirtiliyor. Valencia ile Tottenham kulüpleri Mehmet Topal için menajerlerini devreye sokarken G.Saray Yönetimi, bu futbolcu için kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini açıkladılar.









