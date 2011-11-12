-Topaca: ''İlk bulgular olayın adi olay olma ihtimalini kuvvetlendiriyor" KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli Valisi Ercan Topaca, ''İlk bulgular olayın adi olay olma ihtimalini kuvvetlendirmekle birlikte, tam kesin sonuca ulaşmış değiliz'' dedi. Vali Topaca, Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, mürettebat ve yolcular arasında can kaybı yaşanmaması nedeniyle mutlu olduklarını belirti. Olayın başından bu yana Valilikte kriz merkezi oluşturarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Topaca, ''Burada önemli olan bu kişilerin bağlantıları, kimlerle nasıl yaptığının açığa çıkarılmasıdır. Bu hususta araştırmalar, incelemeler, soruşturmalar devam etmektedir. Ancak ilk bulgular olayın adi olay olma ihtimalini kuvvetlendirmekle birlikte, tam kesin sonuca ulaşmış değiliz. Umarım bunun terör bağlantıları olmaz ve adi bir olay şeklinde olduğu yönündeki kanaatimiz güçlenir'' diye konuştu. Olayın terör bağlantısı olması durumunda çok ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Topaca, eylemi gerçekleştiren kişinin deniz otobüsüne binerken kullandığı ''Kent Kart''ın ilk kez işlem gördüğünü ve bu konuda elektronik ortamda yapılan teknik takibin önemine değindi. Söz konusu kartla ilgili elde edilen bilgilerin İstanbul'daki güvenlik birimleriyle paylaşıldığını aktaran Topaca, MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüler hakkında da bilgiler vererek, eylemi gerçekleştiren kişinin deniz otobüsüne binerken ve iskeleye girerken görüntülendiğini söyledi. Söz konusu kişinin sırtında taşıdığı bir çantayla kameralar tarafından görüntülendiğini dile getiren Vali Topaca, bu görüntülerden yola çıkarak, deniz otobüsünde bulunan görevlilerinin verdiği bilgilerle eşleştirme yapıldığını, bu sayede kişinin eşgalinin belirlendiğini kaydetti. -Sahte kimlik kullanmış- Gemiyi kaçıran kişinin kimlik tespitinin henüz yapılamadığına dikkati çeken Vali Topaca, şunları söyledi: ''Şu anda henüz kimlik tespiti yapılabilmiş değil, kullandığı sahte bir kimlik var onun üzerinde çalışılıyor, bağlantılarını araştırıyoruz. Burada birinden destek aldı mı? Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Operasyon sonrası elde edilen veriler üzerinde herhangi bir patlayıcının olmadığını gösteriyor. Üzerinde, koltuk altında, iki taraflı şişe olması, bazı basit kablolarla elinde patlayıcı düzeneği varmış gibi gösterdiğini güçlendiriyor.'' Topaca, emarelerin olayın adi bir olay olduğu ihtimalini kuvvetlendirdiğini belirterek, ''İlerleyen saatlerde, soruşturma devam ettikçe, genişlettikçe, bu kişinin görüştüğü, konuştuğu, ilişki içerisinde olduğu kişiler dinlenince daha da net ortaya çıkacaktır. Temennimiz bunun basit, adi bir olay olması, 'inşallah bir terör bağlantısı ve terör boyutu yoktur' diye düşünmek istiyoruz'' dedi.