-Topaca: ''Deniz otobüsünü kaçıran kişinin üzerinden bomba çıkmadı'' KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli Valisi Ercan Topaca, deniz otobüsünü kaçıran kişinin üzerinde patlayıcı bulunmadığını bildirdi. Vali Topaca, İzmit'ten Gölcük'e giderken ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirterek, ''Deniz otobüsünü kaçıran kişinin üzerinden bomba çıkmadı. Öldürülen kişinin üzerinde şişe ve kablolarla bomba süsü verilmiş düzenek bulundu'' dedi. Eylemi yapan kişinin ''K.A'' adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit ettiklerini dile getiren Topaca, ayrıca bu kişinin kullandığı ''Kent Kart''ın sahibi M.B.A'nın ise İzmit'in Erenler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındığını söyledi. Topaca, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.