Topa sahip olan oyunu da sahip olur

Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones, Fortis Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları maçı değerlendirdi



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Sivasspor ile arka arkaya sahalarında yaptıkları maçları kazandıklarını belirterek, "Evimizde 2 maçta güzel galibiyet aldık ama deplasmanda da aynı çabayla mücadele etmeliyiz" dedi.



Luis Aragones, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Sivasspor'dan daha iyi oynadıklarını ve daha fazla pozisyona girdiklerini söyledi.



İlk yarıda rakiplerinin 5 kişiyle oluşturduğu bloğu açamadıklarını vurgulayan İspanyol teknik adam, şöyle devam etti:



"İkinci yarıda daha iyi oynadık. Orta alanın hakimiydik. Artık daha iyi oynamaya başladık, daha iyi pas yapıyoruz. Bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu tür müsabakaları en yüksek derecede konsantre olan takımlar kazanıyor. Önemli olan evimizde gol yemememizdi. Onu başaramadık. Bilica çok iyi vurdu, ama çıkması gereken oyuncumuz o topa çıkmadı. Yine de vuranın hakkını vermek lazım."



Aragones, "Çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ligde de son 6-7 haftada toplanan puanlarla şampiyon belli oluyor. Bizim aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



İspanyol çalıştırıcı, "Final için endişeleniyor musunuz?" biçimindeki soruya "Futbolda her zaman endişeler vardır, ama benim takımıma inancım sonsuzdur. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. 3-1 kazandık, ikinci maç için yeterince güvenli bir skor aldık" yanıtını verdi.



Aragones, ilk golü atan Deniz'in iyi bir çıkış yakaladığını sözlerine ekledi.

