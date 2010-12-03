Top Secret geri dönüyor

T24 - Amerikan Hava Kuvvetlerinin yedi ay önce uzaya fırlattığı, görev ve amacı açıklanmayan, küçük bir mekiğe benzeyen insansız uzay aracı X-37B, birkaç gün içinde Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ne inecek.



22 Nisanda Florida'daki Cape Canaveral'den fırlatılan ve aylardır yörüngede dolaşan esrarengiz uzay aracının Cuma ile Pazartesi günleri arasında Yer'e inmesi bekleniyor.



Amatör astronomlar, esrarengiz aracın güzergahının ABD ordusunun özellikle ilgilendiği Irak, İran, Pakistan, Afganistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin üzeri olduğuna dikkati çekerek, aracın 408 km irtifada bulunduğunu ve dünyanın çevresini her 90 dakikada bir turladığını belirtmişlerdi. Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, uzay aracının yeni bir silah olmadığı ancak yerdeki askeri tesis ve kuvvetlere yardım ve destek amacıyla kullanılacağı yönünde ısrarlı açıklamalar yapmışlardı. 10 yılı aşkın bir süredir geliştirilmekte olan X-37B (Yörünge Test Aracı) adlı robot uzay aracı, 8,9 metre uzunluğa ve 4,5 metre kanat genişliğine sahip. Askeri yetkililer, güneş panelleri sayesinde uzun süre uzayda kalabilen bu aracın yeni teknolojileri denemek için bir yörünge laboratuvarı olarak kullanılacağından başka ayrıntı vermemişti.





