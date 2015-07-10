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Dünya

Top oynarken vurulan Filistinli çocuklar unutulmadı

İsrailli askerler tarafından vurularak hayatlarını kaybeden Filistinli çocuklar, İrlandalı sanatçılar tarafından anıldı

10 Temmuz 2015 14:32

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği 51 gün süren operasyonun üzerinden bir yıl geçti. Saldırılarda yüzlercesi çocuk binlerce kişi hayatını kaybederken akıllara kazınan trajedilerden biri sahilde top oynarken hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden dört Filistinli çocuk olmuştu. İrlandalı sanatçılar bu olayı unutmadı ve saldırıların birinci yılı sebebiyle başkent Dublin'deki bir sahili beyaz çocuk tişörtleriyle donattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; projeyi gerçekleştiren sanatçıların amacı, geçen sene Gazze saldırısında hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak. Dublin'de yaşayan vatandaşlardan bu proje için beyaz çocuk kıyafeti bağışlamalarını isteyen sanatçılar, gelen kıyafetleri Sandymount sahiline yerleştirerek burada sergilediler.

Sanatçıların sahili tercih etmesinin sebebi ise çatışmalar sırasında dört Filistinli çocuğun Gazze'de bir plajda futbol oynarken öldürülmesi.

Çocuklar İsrailli askerler tarafından Hamas militanı oldukları gerekçesiyle vurularak hayatlarını kaybetmişti.

Geçen yaz Gazze saldırısında 2200 Filistinli hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin 578'i Filistinli çocuklardı.

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