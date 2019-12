Top modelden tüyo

T24- GQ dergisine konuşan Şayk, bir erkekte aradığı fiziksel ve kişisel özellikleri anlattı, ilk buluşmada yapılması ya da yapılmaması gerekenler konusunda uyarıda bulundu.









‘Sports Illustrated’ ve daha birçok dergiye verdiği cüretkâr pozlarla sıklıkla bu sayfalarda misafir ettiği Rus top model İrina Şayk, şimdi de oyun kızı oldu. Sevilen yarış oyunu ‘Need for Speed’in ‘The Run’ adlı yeni versiyonunda yer alan model sayesinde rekabetin ve adrenalinin dozu artıyor.





‘Mila Belova’ karakterini canlandıran Şayk, “Sanki büyük bir filmde oynuyormuşum gibi hissediyorum. Oyunda gerçek hayattan daha güzel görünüyorum” diyor. GQ dergisine konuşan Şayk, bir erkekte aradığı fiziksel ve kişisel özellikleri anlattı, ilk buluşmada yapılması ya da yapılmaması gerekenler konusunda uyarıda bulundu.

En ideal ilk buluşma nasıl olmalı?

Beni alışverişe götürmeyin. Yalnız alışveriş yapmayı severim. Bu iş zaman alır, kimsenin beni acele ettirmesini istemem. New York’ta eski tarz kıyafetler satan dükkanları severim. Benimle video oyunları da oynamayın, kızlar tahmin ettiğinizden fazla rekabetçi olabilir.

Size nasıl yaklaşmalı?

İnsanlar bana yaklaşmıyor çünkü her zaman yoğun oluyorum. Belki de bana yaklaşmaya çekiniyorlar. Ben gerçek, normal bir insanım, sokakta yürüyen her kız gibi. Akıllı, eğitimli ve sohbet etmeyi seven erkekleri beğenirim. Bunlara sahipseniz sırada beklemenize gerek yok.

Bir erkek ilk buluşmada ne giymeli?

Takım elbise giyse seksi olurdu. İngiliz erkekleri bu anlamda çok şık, takım elbiseyi çok güzel taşıyorlar. Ama kişiliğinizi ortaya koymaktan da çekinmeyin.

Bir erkek ne tür bir araba kullanmalı?

Oyundaki Lamborghini Aventador gibi bir araba olabilir.

Erkeklerin sık yaptıkları stil yanlışı nedir sizce?

Her zaman ayakkabılarına bakarım. Ama sanırım yaptıkları en büyük hata yüksek belli pantolonlar giymek.

Sizi hangi restorana götürmeli?

Japon yemeklerini seviyorum. Favori restoranlarım, Nobu ve Cipriani. Ben dışarıda içki içen biri değilim. Ancak Rus olduğum için herkes tam tersini düşünüyor. Votkayı seviyorum zannediliyor ama ağzıma bile sürmem.

Aldığınız en ilginç hediye neydi?

Bazı hayranlarım para yolluyor. Bir de altı ay boyunca her gün çiçek yollayan bir genç vardı.

Erkekte ne ararsınız?

Eğitimli ve esprili olmasını isterim.