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Dünya

Top model eroinle yakalandı

Yunanistan’a 4 kilo eroin sokmakla suçlanan Yunan top model Teodoridis, Sofya Havaalanı’nda yakalandı

18 Şubat 2009 02:00

Yunanistan’a 4 kilo eroin sokmakla suçlanan 32 yaşındaki Yunan top model Teo Teodoridis, sahte pasaportla İstanbul’a seyahat etmek isterken Sofya Havaalanı’nda yakalandı

Yunan polisi Kolombiya’dan bilgisayar aksesuvarı içine gizlenmiş 4 kg. eroini bir kurye şirketi aracılığıyla Yunanistan’a getirdiği belirlenen Teodoridis’i ülkenin kuzeyindeki Halkidiki yarımadasında ararken, ünlü modelin Sofya Havaalanı’nda sahte pasaportla yakalandığı haberi ulaştı.

Teodoridis, İstanbul’dan Dubai’ye gitmeyi planlıyordu. Bulgar makamlarına yapılan girişim sonucu top model Yunanistan’a iade edildi.

Aynı uyuşturucu kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak iki Yunan daha gözaltına alındı. Binlerce genç hayranı olan Teodoridis’in uyuşturucu kaçakçısı olduğunun ortaya çıkması ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

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