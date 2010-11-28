-TOP MERMİLERİNİ HURDACIYA SATACAKLARDI TEKİRDAĞ (A.A) - 28.11.2010 - Tekirdağ'da müzeden çaldıkları 2 adet tarihi top mermisini hurdacıya satmaya çalışan kişi ile eşi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, metal toplayarak geçimini sürdüren Emrah G. ile eşi Gülbahar G, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'ne gitti. Müzenin bahçesinde bulunan, Kurtuluş Savaşı yıllarından kaldığı tahmin edilen 2 adet tarihi top mermisini alan Emrah G. ile Gülbahar G, topları at arabasına koyarak müzeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki zanlıyı tarihi top mermilerini Zafer Mahallesi Geyik Sokak'taki bir hurdacıya satmaya çalışırken yakaladı. Zanlılar adli makamlara gönderildi. Top mermileri müze yetkililerine teslim edildi.