Top mahkemede: DİTİB işveren mi?

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde çalışan ve geçen yıl darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye geri çağrılan iki imamın DİTİB’e yönelik şikayet başvurusu Köln İş Mahkemesi’nde görüldü. Almanya'da ilk kez DİTİB'e bağlı çalışan iki imam işten çıkarılmalarını yargıya taşıdı. Mahkeme imamların davacı olabilmelerine yönelik şikayet başvurularını incelerken, 'işveren ve iş akdi' üzerine yoğunlaştı.

Köln İş Mahkemesi’ndeki şikayet başvurusu değerlendirme oturumuna, Baden-Württemberg eyaletinde DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan ve geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye çağrılan C.Ç. ve M.D. adlı iki imamın avukatı Tuncay Karaman ile DİTİB’in avukatı Mehmet Günet katıldı. Şikayet başvurusu yapan imamlar görüşmeye katılmadı.

Görüşmede imamların avukatı Tuncay Karaman, müvekkillerinin darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye çağrıldığını ve DİTİB’in kendilerini Almanya'daki görevlerine neden son verildiği konusunda bilgilendirmediğini belirtti. Karaman imamların görevli oldukları camilerdeki çalışmalarına yönelik talimatların DİTİB tarafından verildiğini öne sürerek, bu durumun imamlar için bağlayıcı olduğuna dikkat çekti.

Avukat Karaman DİTİB’in imamların Türkiye’ye gönderildiği yönündeki bilgiyi yazılı değil sözlü olarak müvekkillerine ilettiğini kaydederek, “Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldılar. DİTİB’e bağlı camilerde görev yapıyorlardı. Bu nedenle işveren DİTİB’dir” diye konuştu.

Karaman, imamların Türkiye’den gönderilip, Türkiye üzerinden maaş almalarının, DİTİB ile aralarında bir iş akdi olmadığı anlamına gelmeyeceğini söyleyerek, müvekkillerinin şikâyet başvurularına yönelik en güçlü argümanın, DİTİB için hizmet vermeleri olduğunu kaydetti.

Müvekkillerinin birdenbire işten çıkarıldığını belirten Karaman Türkiye’ye dönmemek için Almanya’da iltica başvurusunda bulunduklarını, sürecin devam ettiğini belirtti.

DİTİB’in avukatı: İşveren DİTİB değil

DİTİB’in avukatı Mehmet Günet ise imamların, işverenlerinin DİTİB olduğu ve DİTİB tarafından işlerine son verildiği iddiasını reddederek, “DİTİB’in imamlarla iş akdi yok” diye konuştu. Şikâyet başvurusunun kabul edilmesi durumunda, davanın emsal teşkil edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan avukat Günet, bunun mümkün olduğunu ve DİTİB’in Almanya’da çok sayıda imamı bünyesinde bulundurduğunu ifade etti.

Avukat Günet ayrıca “imamların işten çıkarılmadığını sadece Türkiye’ye geri çağrıldığını” ifade etti. Avukat, DİTİB tarafından imamlara çalışmalarına yönelik talimat verilmediğine dikkat çekerek, imamlar ve DİTİB arasında daha ziyade dil kursu gibi eğitimler, belirli hutbe içeriklerinin koordinasyonu ve ilahiyat konusunda seminerler olmak üzere işbirliği gerçekleştirildiğini kaydetti.

'Siyasi gerekçe' tartışması

Günet duruşma sonrasında gazetecilerin “İmamların Türkiye’ye geri çağrılmasının arkasında siyasi gerekçeler olabilir mi?” şeklindeki sorusuna, “İmamlar dört yıllığına gönderiliyor. İmamlar bir iki ay içinde geri çağrılırsa, bu farklı bir durum bunları tek tek ele almak lazım. İmamların neden geri çağrıldıklarını bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Avukat, "asıl imamların böyle bir şikayette bulunmasının arkasında siyasi gerekçeler olabileceğini" belirtti.

Tarafları dinleyen mahkeme hâkimi Christian Ehrich imamlara DİTİB tarafından iş hukukuna uygun talimatlar verilip verilmediği konusunun önemli olduğunu, bu konuda şüpheler bulunduğunu söyleyerek, “DİTİB’le imamlar arasında bir iş akdinin olmaması da sorun teşkil ediyor” dedi. Hakim ayrıca imamların maaşlarını Türk Konsolosluğu aracılığıyla aldığını hatırlattı.

Hakim Ehrich DİTİB ile şikâyette bulunan iki imam arasında hukuki bağlayıcılığı olan bir iş akdi oluşup oluşmadığının inceleneceğini belirtti. Şikayetin kabul edilip edilmeyeceğine dair kararın 7 Nisan Cuma günü açıklanacağı bildirildi.

Söz konusu iki imam 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra 15 Ağustos 2016'da Türkiye’ye çağrılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gülen cemaatine yakın oldukları iddiasıyla işlerine son verilen imamlara Türkiye'ye dönmeleri için baskı yaptığı iddia ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan birçok imamın iş akdinin sonlandırıldığı iddia ediliyor.

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Gezal Acer