Top Gun filminin yönetmeni Tony Scott intihar etti

ABD’li ünlü yönetmen Tony Scott, Los Angeles kentindeki bir köprüden atlayarak hayatına son verdi.



Hollywood’un unutulmazları arasına giren “Top Gun”, “Days of Thunder” ve “Beverly Hills Cop II” gibi filmleri yöneten Scott’ın, dün yaşadığı Los Angeles kentinde bir köprüden atladığı belirtildi. Scott’ın ölümü hakkında soruşturma başlatılırken, yetkililer 68 yaşındaki yönetmenin ‘intihar ettiğinden şüphelendiklerini’ belirtti.

Polisin verdiği bilgiye göre, çok sayıda görgü tanığı dün yerel saatle 00.35 sularında bir kişinin Vincent Thomas Köprüsü’nden atladığını tanık oldu. Polis yetkilisi Tim Nordquist, birkaç saat sonra dalgıçların çamurlu sulardan bir ceset çıkardığını söyledi.

ABD Sahil Gübelik yetkilisi Jennifer Osburn, Scott’ın köprünün doğu yakasında park edilmiş olarak bulunan siyah Toyota Prius marka aracında bir intihar notu bulduklarını belirtti. Yönetmen Ridley Scott’ın kardeşi olan Tony Scott’ın, kardeşiyle sahip olduğu Scott Free Productions şirketiyle “Killing Lincoln” adlı bir film üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Ridley Scott’ın geçtiğimiz ay gösterime giren Prometheus adlı filmi yazın en başarılı filmlerinden biri olmuştu.



Tom Cruise ile yükseldi



Sıkça kırmızı renkte beyzbol şapkaları giymesiyle tanınan Tony Scott, 1986 yılında Tom Curise ve Meg Ryan’ın rol aldığı Top Gun ile büyük başarı elde etmiş, Cruise ile dört yıl sonra çektiği Days of Thunder filminde de çalışmıştı.

En çok film çektiği isimler arasında Denzel Washington bulunan Scott, ünlü aktörle “Unstoppable”, “Man on Fire" Deja Vu", ve "The Taking of Pelham 123" filmlerini çekti.

Donna Scott ile evli olan Tony Scott’in ikiz erkek çocukları var. İntiharın öğrenilmesinin ardından dün Twitter’dan mesaj atan yönetmen Ron Howard, “Artık Tony Scott filmleri olmayacak. Trajik bir gün” dedi.