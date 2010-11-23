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Dünya

TOP ATEŞİNE TUTULAN ADA TAHLİYE EDİLDİ SEUL (A.A)

23 Kasım 2010 12:23

-TOP ATEŞİNE TUTULAN ADA TAHLİYE EDİLDİ SEUL (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin, Güney'le arasındaki deniz sınırına açtığı top ateşinin ardından Güney Kore'nin de cevap verdiği ve bir saat süren karşılıklı top ateşi sırasında ada halkının tahliye edilmesine başlandığı, adadaki 60-70 kadar evin alev aldığı belirtildi.  Güney Kore, 1 askerinin öldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 13 askerinin de yaralandığını duyurdu.   Kuzey'in, deniz sınırının 3 kilometre güneyindeki Yeonpyeong adasına onlarca top isabet ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 1200-1300 kişinin yaşadığı adada, 60-70 ev de alev aldı.  Karşılıklı ateşin bir saat sürdükten sonra aniden kesildiği belirtildi.  Güney Kore, top ateşinin ardından savaş uçağını havalandırarak, jeti batı kıyısına konuşlandırdı. Güney Kore Merkez Bankası, Kuzey'in topçu ateşinin piyasalara muhtemel etkisini belirlemek üzere acil toplanacağını açıkladı. Çin yönetimi, aralarındaki gerilim yeniden tırmanan Kuzey Kore ve Güney Kore'ye barışa katkı yapmalarını çağrısında bulunurken, Rusya da Kore yarımadasındaki "tehlikeli tırmanış" konusunda uyarıda bulundu. İki ülke, 1950-53 Kore savaşından sonra barış anlaşması imzalamadığı için teknik olarak savaş halinde bulunuyor.

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