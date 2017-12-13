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Tonya'daki yangında yaralanan minik Hazal'dan acı haber

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, geçen ay tek katlı evlerini kül eden yangında annesi Canan Kurt'u (24) kaybeden Hazal Su Kurt (4) da 39 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

13 Aralık 2017 21:29

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Tonya ilçesinde, geçen ay tek katlı evlerini kül eden yangında annesi Canan Kurt\'u (24) kaybeden Hazal Su Kurt (4) da 39 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Minik Hazal, yarın annesinin yanında toprağa verilecek.
Olay, geçen 4 Kasım\'da saat 01.00 sıralarında Tonya\'ya bağlı Yenimahalle Velialtı Sokağı\'nda meydana geldi. Uğur Kurt\'un tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden Uğur Kurt, çocuklarını pencereden çıkararak kurtardı. Eşini kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Uğur Kurt, alevler her tarafı sarınca başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangında ev küle dönerken, Canan Kurt yaşamını yitirdi. Vücudunda yanıklar oluşan Uğur Kurt ile çocukları Hazal Su ile Ecrin Ada yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi\'nde tedavileri tamamlanan baba ve kızı Ecrin Ada taburcu edildi. Yoğun dumandan etkilenen Hazal\'ın tedavisine ise devam edildi.
ANNESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Hastanede 39 gündür tedavi gören Hazal Su Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minik Hazal\'ın, Tonya\'nın Hoşarlı Mahallesi\'nde yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından annesi Canan Kurt\'un yanında toprağa verileceği belirtildi.

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