Tony Blair'in kızına silahlı saldırı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in 25 yaşındaki avukat kızı Kathryn Blair, pazartesi akşamı, sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdirirken iki silahlı soyguncunun saldırısına uğradı.

Geçen hafta sonu büyük oğlu Euan’ı evlendiren eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in kızı Kathryn Blair, Londra’da babasının 2010 yılında satın aldığı 1 milyon sterlinlik evin yakınlarında köpeğini gezdirirken silahlı saldırıya uğradı. Olayı iki gün sonra açıklayan İngiliz polisi, genç avukat ve sevgilisinin silahla burun buruna geldiklerine dikkat çekerken, çiftin saldırıyı yara almadan atlattığını ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İki saldırganın bir silah taşıdığı ve nakit para ile mücevher istediği, fakat istediklerini alamayınca elleri boş kaçtığı öğrenildi.