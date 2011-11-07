-Tony Blair'in fikir babası öldü LONDRA (A.A) - 07.11.2011 - Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i 1997'de iktidara taşıyan fikirlerin sahibi, İşçi Partisi'nin ana strateji uzmanı Philip Gould hayatını kaybetti. Ailesi, Gould'ın 61 yaşında kanser tedavisi gördüğü Londra'daki Royal Marsden Hastanesi'nde öldüğünü açıkladı. Gould, 1987'den Blair'in son kez iktidar için yarıştığı 2005 yılına kadar genel seçimlerde İşçi Partisi'nin strateji uzmanı ve seçim danışmanı olarak çalışmıştı. Blair, Gould'u, üç genel seçimi kazanan ekibinin vazgeçilmez parçası olarak görüyor ve övgüler yağdırıyordu. Karısı Gail Rebuck ile yaşayan Gould iki kız sahibi.