T24 LogoT24 Logo
Dünya

TONY BLAIR'İN BALDIZI MÜSLÜMAN OLDU LONDRA (A.A)

24 Ekim 2010 18:14

-TONY BLAIR'İN BALDIZI MÜSLÜMAN OLDU LONDRA (A.A) - 24.10.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in eşinin kızkardeşi Lauren Booth'un Müslüman olduğu belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde, 43 yaşındaki gazeteci ve yayıncı Booth'un, evden çıkarken başörtüsü taktığını ve oturduğu bölgedeki camiye gittiğini söylediği kaydedildi. Habere göre, altı hafta önce Fatıma Masume'nin İran'ın Kum şehrindeki türbesini ziyaret ettikten sonra Müslüman olmaya karar veren Cherie Blair'in kızkardeşi Lauren Booth, "Bir salı günü akşamüstüydü, oturdum ve ruhani birşey hissettim, çok büyük mutluluk duydum" dedi. İngiltere'ye döner dönmez Müslüman olmaya karar veren Booth ayrıca, artık domuz eti yemediğini, alkol almadığını ve hergün Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi. Burka ya da çarşaf giyip giymeyeceği konusunda ise Booth, "Ruhani yolculuğumun beni nereye götüreceğini kim bilebilir ki" diye yanıtladı. İran'ı ziyaretinden önce de İslamiyete sempati duyduğunu ifade eden Booth, İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV için çalışıyor. Booth, 2008 yılında 46 aktivistle birlikte Gazze'ye gitmiş, 2006 yılında İngiliz ITV kanalında yayınlanan bir programa katılarak buradan aldığı parayı Filistin'e yardım eden bir kuruluşa bağışlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24