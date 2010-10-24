-TONY BLAIR'İN BALDIZI MÜSLÜMAN OLDU LONDRA (A.A) - 24.10.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in eşinin kızkardeşi Lauren Booth'un Müslüman olduğu belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde, 43 yaşındaki gazeteci ve yayıncı Booth'un, evden çıkarken başörtüsü taktığını ve oturduğu bölgedeki camiye gittiğini söylediği kaydedildi. Habere göre, altı hafta önce Fatıma Masume'nin İran'ın Kum şehrindeki türbesini ziyaret ettikten sonra Müslüman olmaya karar veren Cherie Blair'in kızkardeşi Lauren Booth, "Bir salı günü akşamüstüydü, oturdum ve ruhani birşey hissettim, çok büyük mutluluk duydum" dedi. İngiltere'ye döner dönmez Müslüman olmaya karar veren Booth ayrıca, artık domuz eti yemediğini, alkol almadığını ve hergün Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi. Burka ya da çarşaf giyip giymeyeceği konusunda ise Booth, "Ruhani yolculuğumun beni nereye götüreceğini kim bilebilir ki" diye yanıtladı. İran'ı ziyaretinden önce de İslamiyete sempati duyduğunu ifade eden Booth, İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV için çalışıyor. Booth, 2008 yılında 46 aktivistle birlikte Gazze'ye gitmiş, 2006 yılında İngiliz ITV kanalında yayınlanan bir programa katılarak buradan aldığı parayı Filistin'e yardım eden bir kuruluşa bağışlamıştı.