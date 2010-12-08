-TONY BLAIR YİNE İFADE VERECEK LONDRA (A.A) - 08.12.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, ülkede ocak ayında yeniden başlayacak Irak soruşturmasında bir kez daha ifade verecek. Bir yıldır kamuoyuna açık olarak sürdürülen ve İngiltere'nin Irak savaşı politikalarının masaya yatırıldığı soruşturmada Blair, 29 Ocak 2010'da da ifade vermişti. Irak savaşına gidilmesi kararının kilit isimlerinden biri kabul edilen dönemin Başbakanı Blair, soruşturmadaki ifadesinde savaşa gitme kararının arkasında durmuş ve pişman olmadığını söylemişti. İngiliz basını, Blair'in yanı sıra dönemin Dışişleri Bakanı Jack Straw'un da ikinci kez ifade vermek için soruşturmaya çağrıldığını bildiriyor. Basın, Tony Blair'in ilk ifadesindeki tutarsızlıktan dolayı yeniden soruşturmaya çağrıldığı tahmininde bulunuyor. Soruşturmayı, Sir John Chilcot başkanlığındaki heyet yönetiyor. Gelecek ay, ara verilen soruşturmaya yeniden başlanması ve 2011'de soruşturmayla ilgili bir rapor hazırlanması bekleniyor. Blair'in, soruşturmada ocak sonu ya da şubat başında yeniden ifade vermesi öngörülüyor.