-TONY BENNETT'TEN AÇIKHAVA SAHNESİ'NDE KONSER İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - ''17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'' kapsamında cazın unutulmaz seslerinden Tony Bennett, yarın akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Şakir Eczacıbaşı anısına vereceği konserde, ilk defa İstanbullu caz severlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan yazılı açıklamada, gecenin açılışının, saat 20.00'de, piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman'ın yer aldığı Kerem Görsev Trio tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, her yaş grubundan müzikseverin gönlünü çelen dünyaca ünlü caz şarkıcısı Tony Bennett'in, Kerem Görsev Trio'nun ardından saat 21.00'de sahneye çıkacağı kaydedildi. Yoğun ilgiyle karşılanan Tony Bennett konserinin biletlerinin kısa süre önce tükendiği belirtilen açıklamada, numarasız (ayakta) bilet satışının konser günü İKSV binasında ve saat 15.00'ten itibaren konser mekanında devam edeceği belirtildi. -TONY BENNETT- New York City'de doğan ve küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlayan İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı Tony Bennett, 1951 yılında çıkardığı ''Because of You'' adlı parçasıyla kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Tony Bennett, 1950'lerin başında yaptığı birçok hit şarkının ardından 1950'lerin sonunda ''The Beat of My Heart'' ile ''Basie Swings'', ''Bennett Sings'' gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı. Tony Bennett, çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan yetenekli bir ressam.