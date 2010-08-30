-TONLARCA BUĞDAYIN ALTINDA KALDI ALPU (A.A) - 30.08.2010 - Eskişehir'in Alpu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda tonlarca buğdayın altında kalan kişi öldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen Salih Harmanşa (46) ve oğlu Ramazan Harmanşa (18), Fevzipaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki TMO'ya ait buğday silosunda çalışmaya başladı. Buğdayları tahliye etmek için silonun tabanına inen Ramazan Harmanşa'nın üzerine tonlarca buğday devrildi. Buğdayın altında kalan Harmanşa, solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.