Toni Kroos’a geçer not



UEFA Süper Kupası’nın sahibi Real Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile Galler'in başkenti Cardiff kentinde karşılaştı. 30 bin 854 kişinin izlediği iki İspanyol ekibinin mücadelesinde rakibini Cristiano Ronaldo’nun 30 ve 49’uncu dakikalarda attığı gollerle 2-0 yenen Real Madrid 2002'den sonra ikinci kez Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Orta sahanın virtüözü

Alman milli oyuncu Toni Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk kupasını kazandı. Orta alanın başarılı ismi, ilk 11’de başladığı maçta sergilediği performansla İspanyol basınından da övgü dolu yorumlar aldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin orta sahanın kontrolünü verdiği genç futbolcu yüzde 95'lik isabetli pas yüzdesiyle oynadı. Duran topların birçoğunu da kullanan Kroos, takımının ikinci golüne doğrudan katkı sağladı. 24 yaşındaki oyuncu geçen yıl aynı kupayı Bayern Münih formasıyla kaldırmıştı. Real Madrid yaklaşık bir ay önce Alman milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaldıran Toni Kroos'u Bayern Münih'ten 30 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Toni Kroos’un 90 dakika forma giydiği maçta Alman milli takımından arkadaşı Sami Khedira yedek kulübesinde bekledi.

Bale ülkesinde kupa kaldırdı

Real Madrid’in bir başka yeni transferi, Dünya Kupası gol kralı James Rodriguez de Sevilla karşısında maça ilk 11’de başladı. Kolombiyalı yıldız 72’nci dakikada yerini Isco’ya bıraktı. Maçta 90 dakika forma giyen Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale ise kendi ülkesinde kupa kaldırmanın sevincini yaşıdı.

Maçtaki iki golün sahibi Cristiano Ronaldo 2014 yılında çıktğı 21'nci resmi maçında 23'üncü golüne ulaştı.