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Dünya

TONER: İKİ ÜLKE YAKINLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ WASHINGTON (A.A)

07 Temmuz 2010 10:18

-TONER: İKİ ÜLKE YAKINLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ WASHINGTON (A.A) - 07.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Washington'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma süreciyle ilgili politikasının değişmediğini söyledi. Toner, günlük basın toplantısında, ''Türkiye-Ermenistan yakınlaşma süreciyle ilgili'' bir soru üzerine, ''Politikamız kesinlikle değişmedi. Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı destekliyoruz'' dedi. Yukarı Karabağ konusunda da bir çözüme varılmasını desteklediklerini ifade eden Toner, bu iki konunun karşılıklı olarak birbirlerini dışlayan değil, destekleyen konular olduğunu belirtti. Toner, bir gazetecinin, ''Azerbaycan'da, ABD'nin Yukarı Karabağ konusunda yeteri kadar gayret göstermediği yönünde izlenimler olduğunu'' söyleyerek, ''Bu tanımlamayı kabul ediyor musunuz?'' şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Bunu kabul etmiyorum. Minsk Grubu üzerinden bu konular üzerinde görüşmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki bunlar zor konular ve çok zaman harcanmasını gerektiriyor. Ancak Büyükelçimiz Robert Bradtke (AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı) bu konular üzerinde sıkı biçimde çalışıyor ve bu, Dışişleri Bakanı Clinton'ın bölgeyi ziyaretiyle pekiştirildi.''

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