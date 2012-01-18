-Toner: ''İddiaya katılmıyoruz'' WASHINGTON (A.A) - 17.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Teksas Valisi Rick Perry'nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerle ilgili olarak, ''Bu iddiaya kesinlikle katılmıyoruz. Türkiye, hem NATO bünyesinde hem de ikili ilişkilerimizde kuvvetli bir müttefikimizdir'' dedi. Toner, günlük basın toplantısında Perry'nin sözlerine yönelik soru üzerine, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin hem NATO bünyesinde hem de ikili bazda kuvvetli ve sadık bir müttefik olduğunu ve bölgesel ve küresel bazdaki konularda güçlü ortaklıkları bulunduğunu vurgulayan Toner, ''Türkiye ile ilişkilerimizin arkasındayız'' ifadesini kullandı. Toner, bir gazetecinin Türk hükümetiyle ilgili kullandığı ifadeleri sorması üzerine de, ''Bu iddiaya kesinlikle katılmıyoruz. Türkiye, hem NATO bünyesinde hem de ikili ilişkilerimizde kuvvetli bir müttefikimizdir. Daha önce belirttiğim gibi Türkiye bölgede güçlü bir ortak. Örneğin Suriye'de olanlara karşı çok cesur bir tavır aldı. Bölgede çok olumlu ve yapıcı bir rol oynamaya devam ediyor. Her zaman işleyen bir İslami demokrasi örneği olarak gösteriliyor'' diye konuştu.