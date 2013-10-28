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Yaşam

Tomris Oğuzalp hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Tomris Oğuzalp sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi

28 Ekim 2013 13:40

Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Tomris Oğuzalp, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren usta sanatçı, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Oğuzalp, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'e defnedilecek.

 

'Bu dünyadan göçme vakti'

 

Usta tiyatrocu, 22 gün önce Bugün gazetesinden Şebnem Özcan'a verdiği son röportajında, "Dürüst olmak gerekirse artık kendimi iyi hissetmiyorum. Bu dünyadan göçme vakti geldi" demişti.

Oğuzalp, sözlerine şöyle devam etti, "Artık ölmek istiyorum. Daha fazla yaşamak istemiyorum. Elden ayaktan düştüğüm için üzülüyorum. Biliyor musunuz, benim iyi zamanımı yaşayanlara da büyük üzüntü oluyorum. O günlerimi bilenler bu halimi görünce üzülüp sıkılıyorlar. Bense hayatım boyunca oynadığım kötü karakterlere inat, iyi ve sağlıklı hatırlanmak istiyorum. Onları hayalkırıklığına uğrattığım için canım acıyor."

 

Tomris Oğuzalp kimdir?

 

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Tomris Oğuzalp, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu.

Sanatçı, 1953 yılında Sarı Zeybek ile sinema hayatına atılmış, uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetici olarak çalışmanın ardından, bir süre de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda görev yapmış, daha sonra Kent Oyuncuları'nda bulundu.

Genellikle "kötü kadın" karakter rollerinde yardımcı oyuncu olarak rol alan Oğuzalp, aynı zamanda ÇASOD üyesi ve başarılı bir seslendirme sanatçısıydı.

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